Privatni sektor je na mukama zbog koronakrize. Sve više manjih i srednjih poduzetnika traži kredite za likvidnost poduzeća. S druge strane, bankari su u srijedu na konferenciji Poslovnog dnevnika poručili novca ima, a pad BDP-a bit će manji od ranije očekivanog.

Poduzetnici muku muče s likvidnošću u koronakrizi. Pitanje je - što država može učiniti kako bi im olakšala, pogotovo bude li novih, strožih mjera ili lockdowna.

Naime, država je zasad pomogla mjerama za zaštitu radnih mjesta te je osigurala zajmove putem HAMAG-a i HBOR-a. No teško je da može puno više jer, zbrojimo li tomu trošak zdravstva, korona je državu do sad stajala oko 30 milijardi kuna.

Strane studije pokazuju da polovina svih malih poduzeća u Europi ima gotovine za manje od mjesec dana poslovanja, Takve bi tvrtke, bez zarade i bez pomoći - teško preživjele lockdown.

O tome kakva je situacija i što se može očekivati u Dnevniku Nove TV govorio je ekonomski analitičar Damir Novotny.

"Hrvatska Vlada u ovom trenutku mora razmišljati o svim oblicima jamstava koja bi omogućila malim i srednjim poduzetnicima da osiguraju svoju likvidnost i zadrže radna mjesta. Dosadašnje mjere Vlade su bile dobre, pozitivne, ali neće biti dovoljno jer će ova kriza trajati vjerojatno više od godinu dana, a moguće i dvije godine, s obzirom na strukturu hrvatske nacionalne ekonomije u kojoj prevladavaju turizam i usluge koje se oko turizma kreću", kazao je Novotny.

"Zbog toga Vlada mora razmišljati o jamstvenoj shemi koja bi malim i srednjim poduzetnicima omogućila pristup likvidnosti kod banaka. Banke imaju likvidnost, ali one ne mogu davati novac svojih štediša bez odgovarajućih jamstava malim poduzetnicima", objasnio je Novotny.

Banke najavljuju veći broj "loših kredita"

Banke najavljuju ove godine veći broj "loših kredita", a problem s agencijama za naplatu potraživanja nije od jučer. "EU razmišlja o formiranju europske 'loše banke' koja bi otkupljivala loše kredite od banaka i na taj način brže sanirala bankarske portfelje", objasnio je Novotny.

"Hrvatska Vlada na raspolaganju ima instrument domaće agencije, domaće 'loše banke', agencije za sanaciju banaka, koja bi mogla otkupljivati loše kredite od banaka, naplaćivati ih tijekom vremena, kao što je to bio slučaj sanacije banaka 1999. godine kad je jedan dio banaka otišao u stečaj", dodao je Novotny.

"Državna agencija bi mogla preuzeti ulogu privatnih agencija i na taj način pomoći u sanaciji bankarskih portfelja i omogućiti bankama da daju kredite onim poduzetnicima koji mogu preživjeti ovu krizu", objasnio je Novotny.

Nautički turizam postat će presudan za hrvatski turizam

Sindikati državnih službi: "Treba povećati osnovicu i isplatiti božićnicu"

Novi lockdown smatra pogubnim. "To bi bilo pogubno s obzirom na to da Vlada nema dovoljno kapaciteta za održavanje radnih mjesta kao što to čini u dosadašnjem tijeku krize. Potpuna suspenzija ekonomske aktivnosti bi bila pogubna za najveći dio malih i mikro poduzetnika koji prevladavaju u hrvatskom gospodarstvu", zaključio je Novotny.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr