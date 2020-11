Liječnik iz SAD-a snimio je prizor koji vide ljudi koji umiru od COVIDA kako bi poslao dramatično upozorenje o važnosti nošenja maske i držanja distance.

"Ovako izgleda kada dišete 40 puta u minutu, kad vam je razina kisika značajno ispod 80", kaže liječnik Kenneth Remy iz St. Louisa u videu koji je objavio na društvenim mrežama kako bi istaknuo važnost pridržavanja mjera nošenja maske i držanja distance.

U videu je prikazao kako izgleda intubacija iz perspektive umirućeg pacijenta.

Please listen as this is dire. I don't want to be the last person that looks in your frightened eyes.