Reporteri Dnevnika Nove TV Lina Dollar i Ivan Kaštelan istražili su zašto je Istra u epidemiološkom smislu čak nekoliko puta bolja od Dalmacije

Stopa potvrđenih slučajeva zaraženih koronavirusom na 100.000 stanovnika u razdoblju od 14 dana, u Istri iznosi 9,6 - što bi prevedeno značilo da je oko 9 stanovnika na njih 100.000 posljednjih 14 dana dobilo pozitivan test na koronavirus. U Splitsko-dalmatinskoj županiji, brojke su otišle u crveno. Tamo je 79 pozitivnih na 100.000 stanovnika u posljednjih 14 dana što je čak osam puta više nego u Istarskoj županiji.

Istra i u ovoj posrnuloj turističkoj sezoni bilježi odlične brojke, 11. kolovoza zabilježili su rekord sezone na poluotoku od 209.000 gostiju. I to uglavnom Nijemaca, Slovenaca i Austrijanaca.

"Sve smo provjerili i osjećamo se potpuno sigurno“, kaže Kail iz SAD-a.

I u srednju Dalmaciju stiglo je više gostiju od očekivanog, najviše Poljaka i Nijemaca. Do današnjeg dana ostvareno je 48 posto prošlogodišnjih brojki, a najviše turista bilo je 5. kolovoza, njih 148.000.

No, u ožujku se samo moglo sanjati o ovakvim brojkama. Korona je divljala u susjedstvu, a velik broj dnevnih migracija predstavljali su veliku opasnost. Istarski je stožer već tada stavio ključ u bravu kafićima, restoranima, noćnim klubovima, frizerskim, pedikerskim salonima... Ubrzo su zatvorili vrtiće, škole i fakultete.

U Splitu su se cijelo vrijeme slijepo pratile upute Nacionalnog stožera, nije bilo samostalnih odluka ni lokalnih ograničenja.

Nakon što su brojke zaraženih porastom temperature malo popustile, i epidemiološka krivulja pokazala pad... polako su se popuštale i mjere.

I to u svakoj županiji jednako. No, prilikom drugog vala, ponovno pojedini stožeri prvi poduzimaju rigoroznije mjere.

Vođeni iskustvom iz inozemstva Istarski stožer krajem lipnja uveo je obavezno nošenje maski u trgovačkoj djelatnosti i javnom prijevozu, zabranio posjete staračkim domovima, a ograničio je i radno vrijeme klubova i kafića na 2 sata ujutro.

U Dalmaciji su čekali da situaciju kulminira, pa je klubove zatvorio tek Nacionalni stožer nakon velikog broja zaraženih koji su koronavirus 'pokupili' u jednom noćnom klubu u Makarskoj.

Ludih after beach partija nema. Noćni klubovi se ni ne otvaraju, a većina zabave preseljena je na otvoreno. No, struktura gostiju ove godine je takva da sva zabava ostaje u uskom krugu ljudi u luksuznim kućama za odmor.

Split, Hvar, Makarska - mjesta su u koja mlađi turisti dolaze i zbog dobrog provoda. Pa se usprkos mjerama i dalje mogu vidjeti prizori poput ovih.

Istraski stožer dao je jasne i stroge upute kako organizirati velika javna okupljanja pa je većina njih zbog nemogućnosti praćenja i otkazana. Motovoun Film Festival, 100 milja istre, jazz u Grožnjanu, samo su neke od kovid žrtava.

Usprkos manjem broju gledatelja i ove godine održala se Sinjska Alka, a još uvijek čekamo hoće li biti posljedica dupkom pune crkve tijekom proslave Velike Gospe u Sinju.

Istra je posljednjih 14 dana testirala nešto više od 3000 ljudi. Među njima i velik broj stranaca.

"99,9 posto znamo od kud su se zarazili“, kaže Dino Kozlevac, načelnik stožera civilne zaštite Istarske županije.

U Splitsko-dalmatinskoj županije puno više se testira. U dva tjedna gotovo 5500 osoba, no ono što brine je što gotovo polovica ne zna izvor zaraze.

"Ljudi kao ljudi, uvijek će naći načina pronaći nekakvu rubnu situaciju, nekakvu rupu u zakonu da tako kažem. I to je ono što stalno napominjemo lokalne stožerima da budu neumoljivi, da kontroliraju maksimalno i koliko ja znam oni to i čine“, rekao je Luka Brčić, načelnik Stožera splitsko-dalmatinske županije.

Kako bi smanjili mogućnost zaraze u Istri ćete rijetko naići na prodavača na tržnici bez maske, ili konobara kojem vidite osmijeh.

"Odluke stožera su jasne, toplo je teško je ali maske se moraju nositi“, kaže konobar Mateo.

Maske kod osoblja ugostiteljskih objekata u Splitsko-dalmatinskoj županiji češće su iznimka, nego pravilo. Ako ne računamo nošenje maski na bradi.

No, razlika u broju oboljelih od županije do županije nije urodila plodom. Pa je posljednjih dana Hrvatska pocrvenila. I to uglavnom cijela.

Umjesto dobre turističke berbe u postsezoni, turizmu za ovu godinu sami smo svirali kraj.

