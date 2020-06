Šef Nacionalnog stožera Davor Božinović u Dnevniku Nove TV govorio je o stanju u Zadru, je li smanjen ugled Hrvatske u borbi protiv koronavirusa, postoji li mogućnost odgode izbora...

Nacionalni krizni stožer objavio je da danas imamo 19 novozaraženih koronavirusom u Hrvatskoj. U posljednja 24 sata testirano je 268 ljudi. Na bolničkom liječenju je 9 osoba, nema pacijenata na respiratoru.

Koronavirus koji se pojavio na teniskom turniru u Zadru šokirao je cijelu zemlju. O svemu smo razgovarali sa šefom nacionalnog stožera Davorom Božinovićem.

Na pitanje postoji li mogućnost uvođenja karantene za Zadarsku županiju ako se pojavi puno novih slučajeva, Božinović kaže da to nije opcija.

"S obzirom na ovu epidemiološku situaciju, na ono što rade kolege u Zadru, to ne bi bila opcija. Naravno da su sve službe angažirane, love se kontakti. Siguran sam da će epidemiološka služba sve staviti pod kontrolu. Danas je mirnija situacija nego što je bilo sinoć", rekao je Božinović.

Je li u Zadru sve bilo po pravilima?

Na pitanje je li u Zadru sve bilo organizirano po epidemiološkim pravilima, Božinović je rekao da su se neke stvari mogle bolje organizirati, te da nije siguran jesu li se svi događaji prijavili, kao što su večernja druženja ili igranje košarke.

"Ono za što su organizatori tražili mišljenje HZJZ-a, dobili su precizne upute. Ono što nisu, to je sad neki drugi par rukava", kazao je Božinović.

Dodao je da se kontroliralo ono što se znalo da će se događati te da tu nije bilo pretjeranog odstupanja. Ponovio je da je i organizatorima i vlasnicima ugostiteljskih objekata u interesu da budu odgovorni kako se ne bi posezalo za restriktivnijim mjerama.

"Hrvatska ima epidemiološku situaciju koja je jedna od najpovoljnijih u Europi, pogotovo među turističkim zemljama. Danas imate više zaraženih i u Grčkoj i u Italiji i Austriji nego što je situacija u Hrvatskoj. Nema razloga za paniku. Samo se trebamo odgovorno ponašati i svatko da radi svoj posao", kaže.

Manje dolazaka iz BiH i Srbije

Na pitanje je li ovo uništilo ugled Hrvatske u borbi protiv koronavirusa, rekao je da se ugled stječe rezultatima.

"Rezultati su takvi, da kad govorimo o Europskoj uniji, imamo najmanje aktivnih slučajeva u ovom trenutku, zajedno sa Slovenijom, na milijun stanovnika. To su naši rezultati", odgovara Božinović.

Govorio je i o stanju na granicama.

"Pooštrili smo primjenu ovih mjera za državljane trećih zemalja. Uočljiv je pad ulazaka iz BiH i Srbije. Što se tiče zemalja EU, imamo 10 zemalja s kojima smo liberalizirali ulaz u Hrvatsku, to su emitivna tržišta, važna za hrvatski turizam. To radimo i to ćemo raditi sve dok je kod njih povoljna epidemiološka situacija. I ovaj slučaj u Zadru nas upozorava na situaciju koja će na neki način obilježavati to razdoblje novog normalnog", kazao je šef Nacionalnog stožera.

"Otvorenost nije isto kao ona faza kad smo bili u fazi lockdowna. To više nije opcija i tome ćemo se opirati dok bude bilo moguće. Nadam se da smo već dovoljno naučili o virusu da se to neće vraćati kao opcija", rekao je.

Božinović je rekao i da se zasad još neće slati u samoizolaciju one koji se vrate iz BiH ili Srbije, ali da svakodnevno prate situaciju

Odgoda izbora nije opcija

Objasnio je i kako odgoda izbora u ovakvoj situaciji nije opcija o kojoj se uopće treba razmišljati.

"Mi smo i radili upute tako da se uzimalo u obzir različite situacije i za svaku postoji epidemiološki okvir kako bi se izbori proveli na zakonom predviđen način", rekao je.

Na pitanje je li se sam testirao na koronavirus, Božinović je rekao da nije uzadnje vrijeme.

"Jesam kad sam imao više putovanja u inozemstvo. Nemam nikakvu medicinsku indikaciju zbog koje bi to bilo potrebno", odgovorio je.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr