Hrvatski ples s koronavirusom ide dalje. Brojke kojih smo se do nedavno grozili, danas su dio našeg života - 40, 50, 80 pa i više od 100 zaraženih. O svemu tome je s načelnikom Nacionalnog stožera civilne zaštite Davorom Božinovićem u Dnenviku Nove TV razgovarao reporter Domagoj Mikić.

Načelnik Nacionalnog stožera Davor Božinović za Dnevnik Nove TV komentirao je aktualnu situaciju s epidemijom koronavirusa u zemlji.

Na pitanje razmišlja li se o pooštravanju mjera, Božinović kaže da mjere ovise o epidemiolokšoj situacji. ''Imamo zadnja dva dana pad broja oboljelih i to pripisujemo pojačanom nadzoru. Ostaje sve po starom u smislu da svi rade svoj posao - epidemiolozi, policija i druge civilne službe. Uspjevamo držati krivulju i imati manji broj oboljelih'', poručio je.

Kada je riječ o uvođenju novčanih kazni za one koji ne poštuju mjere, Božinović je rekao da se ljeto treba iskoristiti za privikavanje na jesen ''kada će biti više izazova''. ''Pravila postoje, izradio ih je HZJZ i svi koji se drže tih pravila, a tjedno ima 300-tinjak svadbi i ako imao neke na kojima su se pojavila žarišta, onda to nije pravilo već izuzeci. Ako se bude to širilo, onda ćemo i reagirati'', rekao je.

Na riječi predsjednika Zorana Milanovića koji je Nacionalni stožer nazvao paraustavnim, Božinović kaže da ga te riječi čude.

Načelnik Nacionalnog stožera je otkrio je da se, kada je riječ o trećim državama, ''sigurno neće ublažavati mjere''.

