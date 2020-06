Prema informacijama kojima raspolaže DNEVNIK.hr, tijekom utorka potvrđena su dva nova slučaja zaraze koronavirusom.

Nacionalni Stožer civilne zaštite ranije je tijekom dana priopćio kako je u posljednja 24 sata zabilježen jedan slučaj zaraze no ima ih još.

Kako neslužbeno doznajemo, zaražena je osoba zaposlena u jednom državnom institutu u Zagrebu. Na upit portala DNEVNIK.hr, iz te znanstvene ustanove za sad nije stigla službena potvrda.

Prema našim informacijama među zaposlenicima toga instituta danas je vladala poprilična nervoza. Navodno među njima ima još ljudi s povišenom temperaturom.

Međutim, službenu informaciju nismo uspjeli dobiti. Na upit e-mailom nismo dobili odgovor, a telefonom su nam samo rekli da će nam se javiti neka odgovorna osoba, no do objave teksta to se nije dogodilo.

Nije poznato iz koje županije dolazi i drugi današnji novozaraženi.