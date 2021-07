Narančasto na koronakarti zazvonilo je na alarm među turističkim djelatnicima. Više od polovine zaraženih u Hrvatskoj dolazi iz Dalmacije, a s njom je u isti koš, unatoč dobrim brojkama, stavljena i Istra., koja u posljednjih 15 dana bilježi izrazito nisku incidenciju zaraze. U Zadru je danas 28 novooboljelih i ponovno se pune bolnički kapaciteti. No, u medijima se sve to malo previše dramatizira, smatra Edi Karuc, zamjenik ravnatelja Opće bolnice Zadar. Ipak, postrožene mjere, koje se odnose na neodržavanje koncerata, u Zadarskoj županiji produljene su do kraja srpnja.



Karuc: Brojke su u porastu, ali situacija nije dramatična ''Naše brojke su u porastu, ali nije situacija tako dramatična, to su još uvijek male brojke i još uvijek se mi s njima dobro nosimo'', istaknuo je Karuc u razgovoru s reporterkom Nove TV Sanjom Jurišić.



'Već duže vrijeme imamo nešto veći broj zaraženih u odnosu na ostatak Hrvatske, to se, naravno, prelijeva i na našu bolnicu, odnosno na naše zdravstvene radnike. Imamo trenutno 17 bolesnika, od toga su troje na respiratoru. U odnosu na prošli tjedan to je oko 100 posto više hospitaliziranih, odnosno 300 posto više bolesnika na respiratoru, no te brojke su male i zasad nisu zabrinjavajuće'', zaključio je Karuc.



Kad je riječ o ''narančastoj obali'' na koronakarti, napominje da se to i očekivalo: ''Imamo veći broj zaraženih, ne držimo se epidemioloških mjera, cijepljeni smo niti 50 posto stanovništva, matematika je to na razini drugog razreda druge škole''.



Ostojić: Dobili smo žuti karton, trebamo biti jako oprezni

"Što se tiče necijepljenih, već duže vrijeme govorimo o tome, moramo samo iskopirati dobre standarde onih koji su pametniji i razvijeniji od nas, zemalja u kojima se ljudi cijepe u velikom postotku, a samo se mi tu pravimo nešto pametni", smatra Karuc: ''Smislili smo tu raznorazne teorije zavjere da bismo ne znam što''.Više od 85 posto liječničkog osoblja u zadarskoj bolnici je cijepljeno ili preboljelo koronu, a sestara je nešto manje, ali u ukupno je to opet više od 70 posto medicinskih sestara što su možda i najviši rezultati u Hrvatskoj, istaknuo je zamjenik ravnatelja Opće bolnice Zadar.

Istovremeno, s Dalmacijom je u isti koš, unatoč dobrim brojkama, stavljena i Istra, koja u osljednjih 15 dana bilježi izrazito nisku incidenciju zaraze - tek 1,9 na 100.000 stanovnika, a kada je broj turista u pitanju njih ima oko 200.000 što je najviše u Hrvatskoj.



No, s obzirom na aktualno stanje i epidemiološke prognoze, pitanje je hoće li tako dobre brojke imati i u nastavku sezone.



''Postali smo narančasti sa zelene, to je upozorenje, u nogometu žuti karton. To ne mora biti tragično, ali gledajući trendove i promatrajući što se dogodilo u nekim drugim mediteranskim zemljama moramo biti jako jako oprezni da umjesto povratka na zeleno ne završimo u crvenom što bi bio kraj turističke sezone i što bi zaista bila katastrofa za hrvatski turizam'', upozorio je Veljko Ostojić, direktor Hrvatske udruge turizma u razgovoru iz Medulina s reporterkom Nove TV Linom Dollar.







Neki se pitaju je li loše odrađen onaj dio u kojem se trebalo izboriti da se gleda po županijama, a ne po četiri regije na što Ostojić odvraća kako pouzdano zna da se na tome radi već mjesecima.



''Mislim da je svima u interesu da se Hrvatska prikazuje po županijama. Svatko mora biti motiviran da doprinese u svojoj županiji što boljem epidemiološkom stanju. No, problem jest nastao u tome što je, kako je objasnio Ostojić, odluka donesena prošle godine u listopadu da se epidemiološka karta po statističkim regijama prikazuje na razini cijele Europe. Očito u tom trenutku netko nije dovoljno obratio pažnju i nije procijenio da bi za sve nas bilo puno bolje se ta karta pokazuje po županijama. No greške se mogu ispraviti, a to bi trebala učiniti Vlada'', kazao je Ostojić.



Kad je riječ o okupljanjima i manifestacijama, tu možemo učiti od prethodne godine, kad su, podsjetio je, velika okupljanja bila izvor svih problema.



''Mi smo danas uputili javni apel i jedna od stvari koju smo rekli je ta da moramo pažnju obratiti na velika okupljanja, bez obzira na vrstu, koja su potencijalno izvor zaraze i to treba spriječiti. Trebamo više paziti i na granicu i obratiti pažnju na takozvane građane iz trećih zemalja, prije svega Engleske i Rusije, znamo što su Englezi napravili Portugalu, Španjolskoj, Grčkoj i Cipru i moramo biti jako oprezni oko toga'', zaključio je Ostojić.

