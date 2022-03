Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" izvijestio je u petak da će cijepna mjesta Zavoda, kao i ona pri Domovima zdravlja raditi prema novom rasporedu od ponedjeljka, 14. ožujka.

Punkt za masovno cijepljenje na Zagrebačkom velesajmu s navedenim datumom prestaje s radom.

Prema novom radnom vremenu, cijepna mjesta NZJZ-a "Dr. Andrija Štampar", bez prethodnog naručivanja, bit će na dvije lokacije: Mirogojska cesta 16, Velika dvorana, radit će ponedjeljkom i petkom od 16 do 19 sati; Avenija Većeslava Holjevca 22 pri Domu zdravlja Zagreb - Centar, radit će ponedjeljkom, srijedom i petkom od 14 do 18 sati

Iz NZJZ-a kažu da je cijepljenje dostupno građanima i ostalim danima u tjednu u Cijepnoj ambulanti Službe za epidemiologiju, Mirogojska cesta 16, uz obaveznu prethodnu narudžbu putem elektronske pošte na adresi cijepljenjecovid@stampar.hr

Cijepni punktovi pri Domu zdravlja Zagreb – Istok (Sesvete, Ninska 16) i Domu zdravlja Zagreb – Zapad (Prečko 2a) radit će ponedjeljkom, srijedom i petkom od 14 do 18 sati.

Na cijepnom punktu u organizaciji HZJZ-a i ŠNZ Andrija Štampar (Rockfellerova 4) također je omogućen nastavak cijepljenja, i to srijedom od 16 do 20 sati.

Drive in testiranje pri NZJZ "Dr. Andrija Štampar" (Mirogojska cesta 16) će od subote, 12. ožujka, raditi od ponedjeljka do nedjelje od 8 do 11 sati, uz prethodno naručivanje putem platforme.