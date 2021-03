Dok mi jedva čekamo uvoz ruskog cjepiva, 60 posto Rusa se njime ne želi cijepiti. Angela Merkel ne želi AstraZenecu. A najviše zabilježenih sumnji na nuspojave kod nas je nakon onog Pfizerovog. Sve to zbunjuje građane. U Hrvatskoj je recimo prijavljeno devet smrti koje su se dogodile nakon cijepljenja. Ali, sve osobe su bile starije životne dobi s teškim zdravstvenim stanjem. I dok zbog raznoraznih neprovjerenih informacija kod dijela građana raste nepovjerenje prema cjepivu, u Izraelu, zemlji koja je procijepila pola stanovništva, epidemija je znatno usporila. Ana Malbaša donosi vam priču o svim kontroverzama koje se vezuju za cjepiva, pozadina je, jasno, čista politika.

Proteklog petka u javnost je dospjela informacija da je starija osoba u Starim Perkovcima kraj Slavonskog Broda preminula ubrzo nakon primitka cjepiva AstraZeneca.

"Javila se vrtoglavica i iza toga su se pojavili još teži simptomi i nedugo nakon toga... desio se taj smrtni nažalost ishod", objasnio je Ante Cvitković, ravnatelj ZJZ-a Brodsko-posavske županije.

Nakon ovog događaja, pisali smo švedsko-britanskoj tvrtki AstraZeneca koja ima sjedište i u Hrvatskoj.

"Prije svega, želimo izraziti iskrenu sućut obitelji povodom ovog nesretnog događaja. Kako smo obaviješteni, HALMED je obavio hitnu procjenu izvještaja te je utvrdio da ne postoji uzročno-posljedična veza s cijepljenjem", odgovorili su.

"Čudno je da se takva dijagnoza postavi tako brzo"

I zaista Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode u istome danu kada je smrt i nastupila nije pronašla uzročno-posljedičnu vezu između smrti 88-godišnjakinje i cjepiva.

"Gospođa je umrla od infarkta. Čudno je da se takva dijagnoza postavi tako brzo. Prije nego se napravi obukcija", kaže obiteljski liječnik iz Zadra Damir Biloglav. Kako su svega nekoliko sati nakon cijepljenja mogli znati da smrt nema veze s primljenim cjepivom?

"Isključena je mogućnost anafilaktičke reakcije i anafilaktičkog šoka kao uzroka jer se kod osobe nisu razvili znakovi i simptomi takve reakcije. Također smo isključili mogućnost medikacijske pogreške, odnosno pogrešne primjene lijeka. Klinička slika je ukazivala na srčani udar“, objašnjava mag. pharm. Morana Pavičić, glavna koordinatorica Nacionalnog centra za nuspojave i farmakoepidemiologiju.

Starosna dob. Upravo je to problematično kod cijepiva AstraZeneca.

"Kompanija je tijekom studija napravila neke omaške i da je propustila u grupu ispitanika uključiti dovoljan broj ljudi starije životne dobi iznad 55 godina", kaže Stipan Jonjić, virusni imunolog iz Centra izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva.

"Ako Merkel ne valja AstraZeneca, zašto bi valjala nama"

Nedostajalo je prilikom odobrenja podataka za starije. I zato je ovo njemačka kancelarka Angela Merkel rekla za jedan medij u Njemačkoj.

"Ja se time ne mislim cijepiti. .. Ne spadam u skupinu ljudi za koje se cjepivo preporučuje", poručila je tada Merkel.

I u svijetu i kod nas neki su građani počeli slijediti njezin stav.

"Ako Angela Merkel kaže da joj ne valja AstraZeneca, ne znam što bi nama valjala", kaže 71-godišnja Nada i dodaje da ne bi uzela nikakvo cjepivo.

Godinu dana starija Marija kaže kako se nije i neće cijepiti. Na pitanje zašto odgovara: "Zato što jednostavno ne bi. Završila sam veterinu i mikrobiologiju, moj imunitet je ionako slab."

"Ja sam godinama radio s cjepivima, nijedno od ovih cjepiva nije totalno ispitano na jako velikoj populaciji. Ispitana je u grubo neškodljivost, treba joj vjerovati i zaštita", kaže Josip (80).

Njemci sumnjičavi, Francuzi se - predomislili

Podijeljeni znanstvenici, podijeljene i zemlje. U Hrvatskoj odmah preporučili. U Njemačkoj sumnjičavi. Bili su i u Francuskoj. Isprva ga nisu preporučili za starije od 65, pa su se predomislili.

"Ako je to cjepivo koje mi se nudi, uzet ću ga, naravno ... Cijepit ću se kad dođe vrijeme za moju dobnu skupinu, ako mogu tako reći, slijedeći protokol koji će se primjenjivati ako i dalje budem imao antitijela", rekao je krajem veljače francuski predsjednik Emanuel Macron.

U Velikoj Britaniji su se već masovno cijepili AstraZenecom.

"Oni su nastavili primjenu cjepiva. Primjenom cjepiva u Velikoj Britaniji i u drugim zemljama, oni će jednostavno steći dovoljno rezultata da će moći reći, evo sad imamo dokaze da je i u toj populaciji zaštita ovim cjepivom jednako dobra kao i u mlađoj populaciji. Mislim da nema nikakvog razloga da se bojimo tog cjepiva u odnosu na druga cjepiva", smatra Jonjić.

Europska agencija za lijekove u siječnju je ustvrdila da postoje pouzdane informacije o sigurnosti ovog cjepiva jer se imunološki odgovor vidi i u spornoj dobnoj skupini i temelji se na iskustvu s drugim cjepivima. I svjetska zdravstvena organizacija kaže da je - sigurno.

"Ona preporuča cjepivo za uporabu osoba starijih od 65 godina, a isto tako cjepivo se to preporuča u osoba koje su pretile, koje imaju kardiovaskularne bolesti. Uvijek se tu gleda onaj nekakav odnos dobiti, korist koja nadmašuje rizik", kaže Iva Franelić-Pejnović iz WHO Hrvatska.

Alergijska reakcija može ugroziti život

Virusni imunolog s njemačkom adresom Luka Čičin Šain ističe da su sada dostupne nove studije koje potvrđuju djelotvornost AstraZenece i kod starijih. U dokumentu kojeg smo pronašli na stranicama EMA-e, na desetke stranica je detaljno objašnjeno baš sve vezano za cjepivo. U tablici su popisane nuspojave. Najčešća je osjetljivost na mjestu injekcije i bol na mjestu injekcije, zatim glavobolja, umor, mijalgija, malaksalost.



Neke od ovih nuspojava, imao je liječnik u četvrtom desetljeću života koji se cijepio AstraZenecom, a želio je ostati anoniman. Jedna od nuspojava može biti i snažna alergijska reakcija.

"Koja može biti opasna, može biti i po život opasna kada dođe do anafilaktičkog šoka. Međutim, to je jedna nuspojava koja je već vrlo dobro dokumentirana, pogotovo kod ovih mRNA cjepiva", kaže Luka Čičin Šain.

Dosad je utrošeno više od 200.000 doza. U Halmedu je zaprimljeno ukupno devet prijava smrti koje su uslijedile nakon primitka cjepiva. U 5 je slučajeva bilo riječi o neželjenom događaju sa smrtnim ishodom koji se vremenski podudara s razdobljem cijepljenja, a nema uzročno-posljedične povezanosti s primjenom cjepiva. Osobe su bile starije životne dobi s teškim zdravstvenim stanjem.

"U jednom slučaju smo imali zaprimljen nalaz obdukcije, u dva slučaja podatke o smrti, a u druge dvije je bilo dobro dokumentirano i da klinička slika ukazuje na srčani udar kojima je u obje prijave bilo u povijesti bolesti kardiovaskularno oboljenje u anamnezi", kaže Morana Pavičić.

Obdukcija je najsigurniji način

U svim tim slučajevima, uključujući onaj kraj Slavonskoj Broda, došlo je do zatajenja srca nakon primitka cjepiva. U dva se to ustanovilo bez nalaza obdukcije. Halmed je zaprimio i četiri prijave sumnji na nuspojave cjepiva protiv COVID-19 koje su završile smrtnim ishodom, a koje se još istražuju. Nisu se svi od tih devet umrlih cijepili AstraZenecom. Većina je cijepljena američkim cjepivom Pfizer.

"Konačan i najsigurniji način da utvrdite uzrok smrti - obdukcija. A utvrditi na temelju zdravstvenog kartona da je netko umro iz nečega, to je malo neozbiljno", kaže obiteljski liječnik Biloglav.

Morana Pavičić, glavna koordinatorica Nacionalnog centra za nuspojave i farmakoepidemiologiju, slaže se da je najsigurnije provesti nalaz obdukcije kako bi se znala uzročno posljedična veza.

"Tako je, ali nalaz obdukcije nam nije nažalost uvijek dostupan jer se ista ponekad i ne provede", poručuje.

"Imate situaciju kada se dogodi incident za vrijeme cijepljenja da imate izričitu tvrdnju da to nema veze s cjepivom, a kad umre netko tko ima COVID, a uz to još ima drugih pet bolesti i od bilo koje može umrijeti, e onda je to sigurno smrt od COVID-a. To je nešto što ljude u početku zbunjuje, ali kada to vidite često onda vas to počinje iritirati jer to je udarac u zdravu pamet", kaže dr. Biloglav.

Do 1. ožujka ove godine utrošeno je ukupno 210.660 doza. A prijavljeno je 1139 sumnji na nuspojave. Najviše Pfizerovih. No, kada se usporedi broj doza s nuspojavama, dođemo do toga da je ipak najviše prijavljenih sumnji na nuspojave od cjepiva AstraZeneca.

No, na temelju ovoga se ne mogu donositi zaključci o sigurnosti cjepiva, kažu iz Halmeda. Jer je riječ o spontanim prijavama sumnji, a ne potvrđenim nuspojavama.

Vijest o fatalnoj reakciji nakon cijepiva, a to je smrtni ishod prvo je došla iz Skandinavije. Više starijih osoba preminulo je u jednom domu za starije i nemoćne u Norveškoj. Cijepljeni su bili Pfizerovim cjepivom. Pokrenuta je istraga, sastao se odbor WHO, kaže Franelić-Pejnović, i donio jedan zaključak.

"Ne sugeriraju bilo kakav neočekivani ili štetni porast smrtnih slučajeva u toj skupini ljudi, krhkih, slabijih, starijih ljudi", kaže Franelić-Pejnović.

"Najbolje cjepivo je ono koje je dostupno"

EMA je zasad odobrila 3 cjepiva - mRNA cjepiva američkih kompanija Pfizer i Moderna, te takozvano vektorsko cjepivo švedsko-britanske AstraZenece. Iz svih nastaje protein koji aktivira naš obrambeni sustav kada se zarazimo virusom. I svako je u vrlo malom postotku pokazalo ozbiljnije nuspojave.

"Sad je najbolje cjepivo koje je dostupno, jedno od ovih i to je zapravo glavna poruka", kaže Jonjić.

"Ako pogledate jednu zemlju kao Izrael gdje je već preko 50 posto ljudi cijepljeno sa time. Mi nemamo nikakvih informacija da je u Izraelu sad došlo do nekakvog pomora cijepljenih ljudi i da im se nečega groznoga desilo. Naprotiv, ono što čujemo je da se epidemija korone u Izraelu znatno usporava", kaže Luka Čičin Šain.

Milijuni ljudi su cijepljeni. Svim ovim nabrojenim cjepivima. Ali i ruskim. I kineskim. Ozbiljnije nuspojave se pojavljuju u manjoj mjeri. A ona najgora, smrt, za to još nema potvrđene uzročno-posljedične veze s cjepivom protiv COVID-19. Neke istrage, kao one u četiri slučaja smrti nakon cijepljenja u Hrvatskoj, još uvijek traju.

Dok istraga traje, mi gledamo različite reakcije zemalja ovisno gdje su se na mapi zemlje cjepiva proizvela. Tako su primjerice vijest o sumnji na povezanost smrti više osoba u Norveškoj i američkog cjepiva Pfizer, među prvima prenijeli Kinezi i Rusi. Njemačka dobro preispituje cjepivo iz Velike Britanije koja je nedavno napustila EU. A zemlje članice Unije dva puta promisle prije uvoza ruskog cjepiva. Zdravlje bi ipak trebalo biti ispred geopolitike, a prave, istinite i točne informacije o cjepivu uvijek - dostupne.

Emisiju gledajte četvrtkom navečer na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno



Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novatv.hr