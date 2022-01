Češka pjevačica Hana Horka, protivnica cijepljenja protiv koronavirusa, umrla je u dobi od 57 godina pošto se namjerno zarazila virusom kako bi dobila COVID potvrdu, objavila je njezina obitelj.

Njezin sin Jan Rek izjavio je na javnom radiju iRozhlas.cz da se njegova majka odbijala cijepiti i namjerno se izložila virusu kojim su se on i njegov otac, obojica cijepljeni, zarazili prije Božića.

"Odlučila je da će normalno živjeti s nama i radije dobiti virus nego se cijepiti", kazao je Rek.

Dva dana prije smrti Hana Horka, pjevačica češke folk grupe Asonance, napisala je na društvenim mrežama: "Preživjela sam. Bilo je živopisno. Sada će biti koncerata, kazališta, saune, putovanja na more".

U Češkoj se dokaz o cijepljenju ili nedavnom preboljenju zahtijeva za ulazak na društvena događanja.

