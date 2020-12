Pomoćnica ravnatelja HZJZ-a Marija Bubaš komentirala je Capakovu fotografiju koja je zapalila društvene mreže. Na fotografiji, ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak sjedi na kutiji s cjepivom.

Jutros oko šest sati u Hrvatsku je stigla prva pošiljka Pfizerovog cjepiva protiv korone. Stiglo je prvih 9750 doza. Vijest o dolasku cjepiva zasjenila je fotografija Capaka koji sjedi na kutiji s cjepivom. Komentari na društvenim mrežama uglavnom su bili negativni s porukama da je fotografija neprimjerena.

"Gospodin Capak sjedio je na praznoj kutiji, to se podrazumijeva. Radi se o kutiji koja je prethodno ispražnjena, a cjepivo smješteno u ledenicu", objasnila je pomoćnica ravnatelja HZJZ-a Marija Bubaš.

"To je samo iskaz ogromnog ushita. U svakom čovjeku ima malo djeteta i tako i treba biti. Svatko od nas mora imati dijete u sebi. Dolazak cjepiva u Hrvatsku je vijest dana i godine, to je najvrjednija stvar u RH i to je taj ushit kada cjepivo dođe u RH u šest ujutro. To je ogroman uspjeh i sreća jednostavno čovjeka ponese", dodala je Bubaš.

Po mnogima sporna fotografija, objavljena je na stranicama Zavoda, no, kasnije je povučena.