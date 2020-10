Šef HZJZ-a Krunoslav Capak danas je komentirao nadolazeću skijašku sezonu te iznio informacije koje se neće svidjeti svima onima koji planiraju zimovanje u nekim od eurospkih skijaških destinacija.

Nakon što je početkom rujna u Dnevniku Nove TV u šali rekao kako bi on, ako bi se odlučio na skijanje, išao u Slovačku, Capak sada kaže kako se situacija u toj zemlji, baš kao i u Austriji drastično promijenila.

"Epidemiološka situacija se mijenja. Kad ste me to prvi put pitali, smatrao sam to šalom, pa sam u šali i rekao da ne bih išao u Austriju, nego u Slovačku. Situacija u Slovačkoj i Austriji se drastično pogoršala. Sam čin spusta i skijanja nije rizičan, ali putovanje, boravak u hotelima i restoranima te vožnja gondolama koje primaju i do 50 ljudi jest. Mi epidemiolozi nismo za karantenu da bismo zatvarali sve, ali neke stvari koje su rizične ne preporučujemo", kazao je Capak.

Na pitanje razmišlja li Hrvatska o uvođenju karantene ili testa ako je se želi izbjeći, Capak je odgovorio kako se o kriterijima prelaska granice razgovara na razini Europske unije.

"Mi smo najliberalnija zemlja što se tiče prelaska granica unutar Europske unije. Tijekom razgovora ćemo pripremiti naš prijedlog za prelazak granica zemalja EU-a sukladno pravilima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti i Europske komisije. Trenutačno sve ostaje kako je bilo", kazao je Capak i dodao kako osobno smatra da je nemoguće da se postigne ujednačavanje pravila.