Znanstvenici u Velikoj Britaniji smatraju da je 10 do 30 posto negativnih rezultata testiranja na koronavirus lažno zbog pogrešnog uzimanja uzorka. Isitču kako je opasno pouzdati se samo u te podatke.

Čak trećina negativnih nalaza testova na koronavirus moglo bi biti pogrešno, upozoravaju birtanski znanstvenici. Zdravstveni djelatnici su obučeni da uzimaju uzorke, ali uvijek treba u obzir uzeti mogućnost greške. Stručnjaci vjeruju da je 10 do 30 posto svih nalaza pogrešno, a u Velikoj Britaniji do sad je testirano 2,5 milijuna ljudi od kojih je 240.161 dobilo pozitivan nalaz.

Paul Hunter, profesor i istraživač zaraznih bolesti sa Sveučilišta East Anglia kaže da je opasno pouzdati se samo u rezultate testiranja.

"Opasno je ako imate simptome, a test bude negativan, vi smijete ići van, a to je opsano jer s ovim načinom dobivamo puno lažnih negativnih rezultata. To je opasno i bit će još opasnije ako se vlada nastavi pouzdati u rezultate testova jer bi to moglo dovesti do većeg širenja", rekao je Hunter. Zbog toga znanstvenici upozoravaju da se više pažnje treba posvetiti simptomima od kojih su najčešći kašalj i visoka temperatura, prenosi Daily Mail.