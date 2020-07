Nakon javnog prijevoza maske će u trgovinama u Velikoj Britaniji biti obavezne i u trgovinama. One koje se uhvati bez maske, kaznit će se sa 100 funti, odnosno upola manje ako se kazna plati u roku od dva tjedna. No protiv te odluke vlasti pobunili su se policajci koji misle da je nemoguće to kontrolirati.

Od 24. srpnja u trgovine u Velikoj Britaniji ne smije se bez maske, objavila je vlada i odmah odredila i kazne za one koji se toga ne pridržavaju, piše The Sun.

Novo pravilo doneseno je nakon kritika javnosti ministrima koji se nisu mogli složiti oko toga trebaju li se maske nositi ili ne.

Premijer Boris Johnson rekao je kako su maske tijekom kupovine glavna brana od ponovne eksplozije epidemije

"Mislim da je vrlo bitno da u trgovinama prekrijemo usta. Želite zaštititi druge ljude i želite da zauzvrat oni štite vas", rekao je Johnson i dodao da se predomislio oko nošenja maski nakon što su se znanstveni savjeti pomaknuli njima u korist.

Britanske vlasti suočile su s kritikama da su obvezu nošenja maski donijele prekasno.

"Dokazi i razumijevanja o njima su se mijenjali. Svjetska zdravstvena organizacija preporuke je promijenila u lipnju", rekao je ministar okoliša George Eustice.

"Nakon ponovnog otvaranja moramo usvojiti druge mjere kako bismo kontrolirali virus", rekao je i dodao da osoblje u većini djelatnosti ionako već nosi maske te da nije nerazumno isto tražiti i od javnosti.

Vlasti objašnjavaju kako obveza vrijedi tek od 24. srpnja kako bi se svi u 10 dana stigli pripremiti.

U Velikoj Britaniji maske su već obvezne u javnom prijevozu od 15. lipnja. One koje se u trgovini uhvati bez maske, kaznit će se sa 100 funti (oko 820 kuna), odnosno 50 funti (410 kuna) ako se kazna plati u roku od dva tjedna.

Maske neće biti obvezne za djecu do 11 godina i osobe s invaliditetom.

Policajci se pobunili

Zbog te odluke pobunili su se policajci. Misle da ju je nemoguće provesti.

"Vlasnici trgovina također moraju preuzeti dio odgovornosti. Mogu staviti natpis 'nema maske, nema ulaza'. Trgovine su privatno vlasništvo", rekao je šef londonske policije Ken Marsh.

Crne prognoze za zimu

Trenutačni je broj smrtnih slučajeva od posljedica COVID-19 u Ujedinjenom Kraljevstvu oko 45.000, najviši u Europi. Uključujući sumnjive slučajeve, umrlo je više od 55.000 ljudi, pokazuje Reutersov izračun službenih podataka.

Budući da je vjerojatnije da će se novi koronavirus više širiti zimi kada ljudi provode više vremena zajedno u zatvorenim prostorima, drugi val pandemije "mogao bi biti ozbiljniji od ovog koji smo upravo prošli", rekao je Stephen Holgate, profesor i koautor izvješća Britanske akademije medicinskih znanosti (AMS).