Brojne reakcije izazvao je prijedlog zakona kojim je Vlada odlučila pomoći blokiranima. Gost Dnevnika Nove TV Božo Petrov govorio je o ovom zakonu, ali i o Vladinim mjerama za spas gospodarstva.

Novim zakonom bi se privremeno obustavile ovrhe na računima građana. Naime, cilj je pomoći građanima kojima dio primanja odlazi na ovrhe kako bi lakše prebrodili situaciju nastalu zbog pandemije.

Prijedlogom će se omogućiti raspolaganje novcem koji primaju na račune u bankama. Regulirao bi se i zastoj tijeka zatezne kamate za vrijeme posebnih okolnosti.

U saborskom Klubu Mosta kažu da se zakasnilo s ovim izmjenama Zakona, i da se može govoriti o određenoj pravnoj nesigurnosti jer su se odluke o nekim ustavnim slobodama poput kretanja ili okupljanja de facto donosile bez zakonskog uporišta.

"Ovo je gaf Vlade"

O novom zakonu i Vladinim mjerama za spas gospodarstva govorio je gost Dnevnika Nove TV, potpredsjednik Sabora Božo Petrov. Kako je rekao, zakon je trebao biti prvi zakon koji je trebao biti napravljen prije mjesec dana.

"Ovo je gaf Vlade. Na kraju je Sabor doveden da bude ono tijelo koje će trebati opravdati sve odluke stožera koji zbog Vlade doslovno plesao na ivici ustavnosti donoseći odluke za koje, možda, nema opravdanja. To je razlog zašto smo bili suzdržani kod glasanja o Zakonu o civilnoj zaštiti i kad smo govorili da je potrebna dvotrećinska većina ako će se ići ukidati prava i slobode ljudi u Hrvatskoj", kazao je Petrov.

"Sabor ima pravo propitivati"

Nikola Grmoja nazvao je ljude u stožeru - stožerašima kojima se ne smije ništa reći niti prigovoriti. Petrov smatra da, ukoliko stožeru trebaju određene ovlasti - može se obratiti Saboru.

"Mi smo uvijek bili promptni i bili smo brzi, ali treba se poštivati ustavni poredak Republike Hrvatske. Postoji Vlada i postoji Sabor i oni zbog toga trebaju doći u Sabor i tražiti ovlasti. Ne živimo više u totalitarnom društvu, mi smo u parlamentarnoj demokraciji i imamo pravo propitivati određene mjere i raspravljati o njima. Oni u svakom trenutku mogu doći i tražiti rješenje i mi ćemo im dati rješenje", istaknuo je.

"Vladine mjere kasne"

Vladine mjere za spas gospodarstva ocjenjuje kao mjere koje - kasne. "To je većina onih mjera koje smo mi predlagali. Problem je što kasne dva do tri tjedna. Oni misle da te mjere trebaju biti samo privremene, poput naplate PDV-a po naplati. To treba biti trajna mjera", naveo je Petrov.

"Oni će sad poslati zakon o moratoriju na ovrhe, mi smo taj zakon predlagali još dva tjedna prije Uskrsa. Mogao se riješiti tada. Određene stvari trebaju biti trajne. Most predlaže da se potpuno zaokrene paradigma. Mi u ovom trenutku trebamo razmišljati o drugim skupinama ugroženih ljudi, poput sezonaca, poljoprivrednika", istaknuo je i dodao da resurse treba okrenuti u poljoprivredu, IT industriju, energetsku industriju... "Imamo nekoliko strateških grana u koje treba ulagati tako da Hrvatska ne ovisi ni o kome izvana", dodao je.

Što se moratorija na kredite tiče, kaže da je most za moratorij. "Most je bio prvi koji je govorio - otpis, a ne odgoda. Bespovratna sredstva, a ne krediti. Moratorij na kredite i ovrhe, a ne kamata. Kriza se nastavlja i po svemu sudeći će se nastaviti. Puno ljudi će ostati bez domova. To nije dobro. Hrvatska mora zaštitit svoje građane. Ona treba biti država i treba biti ono što jest - da u ovim kriznim vremenima štiti svoje građane", kazao je Petrov.

Rezanje plaća u javnom sektoru

Za rezanje plaća u javnom sektoru kaže da prije te mjere ima drugih. "Prije nego se uopće dodirne plaća, oni trebaju početi od političara, dužnosnika, namještenika, pa onda počistiti onaj nere u lokalnim samoupravama, njihovim poduzećima, županijama, gradskim ustanovama, gradskim tvrtkama, državnim ustanovama i tvrtkama. Treba počistiti taj nered. Tek tada mi možemo pričati o rezanju plaća", kazao je i dodao da se nema zašto "dirati u plaće učitelja ili zdravstvenih djelatnika.

"Oni će uvijek reći - 'nije vrijeme za provođenje preforni'", navodi i dodaje da je sad pravo vrijeme. Kaže da bi svima političarima i sektoru koji je spomenuo smanjio plaće 25-30 posto.

"Nered u lokalnim samoupravama"

"Problem se krije u neredu u lokalnim samoupravama kojih ima više od 500. E-Propusnice su pokazatelj jednog besmislenog teritorijalnog ustroja Republike Hrvatske gdje se u dva-tri dana dobilo više od pola milijuna propusnica što znači da je ogromna migracija i da ovakve lokalne samouprave jednostavno nemaju smisla", zaključio je.

Petrov smatra da će se kriza nastaviti jer virus mora proći kroz populaciju. "Mjere će se s vremena na vrijeme zatezati i ovo će trajati. U trenutku kad se budu održavali izbori, mi nemamo prava zaustaviti ljude u kućama. Predlagali smo da se uvede elektroničko i dopisno glasanje. HDZ i SDP zajednički odbijaju tu mogućnost, a to je jedina mogućnost da možete provesti izbore i da svatko dobije pravo glasati u Republici Hrvatskoj", dodao je Petrov.

