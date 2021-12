Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je u četvrtak kako Hrvatska ne razmatra nove mjere za Božić i Novu godinu poručivši kako je cilj da Hrvatska ostane otvorena, dok je o neograničenom trajanju COVID-potvrda nakon treće doze rekao je da je to još uvijek otvoreno pitanje.

"Ne razmatramo nove mjere za Božić i Novu godinu, činjenica je da nam već par tjedana brojevi padaju", kazao je Božinović za RTL. "S protuepidemijskim mjerama koje su donesene i koje se provode, cilj nam je da Hrvatska ostane otvorena, za razliku od velike većine članica Europske unije", dodao je ministar.

Osvrnuvši se na stav predsjednika Zorana Milanovića kad su u pitanju mjere Stožera i provjere COVID-potvrda u njegovom uredu na Pantovčaku, Božinović je kazao kako je činjenica da su se u predsjedničkom uredu svi cijepili, a da je sam predsjednik Milanović svoj stav o cijepljenju pokazao time što se cijepio s tri doze.

"Time je poslao poruku da shvaća da je ovo ozbiljna zdravstvena prijetnja i da se ljudi trebaju zaštititi, a bolje zaštite od cjepiva nema. Jer potpuno je jasno iz svih analiza i statistika, u državama gdje su se ljudi više procijepili, manje je ljudi umrlo", rekao je Božinović. Istaknuo je kako misli da bi bilo dobro da svi koji su se cijepili "a koji mogu i imaju utjecaj na barem dio hrvatskog javnog prostora, objasne razloge zbog kojih su se cijepili te da to preporuče i drugima".

Referirajući se na Mostovo prikupljanje potpisa za referendum kojim bi se regulirao rad Nacionalnog stožera i ukinule COVID-potvrde Božinović je kazao kako misli da je to pitanje već pravno iskomunicirano, te da se vlada bavi onime što je najbolje za hrvatske građane u svrhu zaštite zdravlja i usporavanja širenja epidemije.

Na novinarsko pitanje hoće li i kad, treća doza cjepiva značiti i neograničeno trajanje COVID-potvrda, Božinović je upozorio kako to pitanje ostaje otvoreno dokle god ne postoje relevantni dokazi trajanja zaštite booster doze.

"Postoji razlika između 'neograničeno' i, u ovome trenutku, 'bez ograničenja', što je i logično, jer u ovome trenutku ne postoje analize koje bi mogle relevantno dokazati koliko traje zaštita s booster dozom", kazao je. "Zna se da ona i 25 puta povećava imunitet organizma, no kojom će se to brzinom smanjivati u ovome trenutku nitko ne zna, i nitko ne može ni odrediti nekakav datum, odnosno vrijeme u kojemu bi vrijedila covid-potvrda s buooster dozom, tako da je to otvorena priča", dodao je Božinović.

Ministar Božinović nalazi se u Bruxellesu, gdje je sudjelovao u sastanku ministara unutarnjih poslova država članica. Na novinarsko pitanje kako komentira postupanja vezano uz policajce snimljene kako tuku migrante, kazao je kako ne može komentirati disciplinske postupke koji su u tijeku, a na pitanje hoće li Hrvatska platiti odštetu ili se žaliti na odluku vezanu uz slučaj poginule djevojčice Medine, ministar je kazao kako pravnici već rade na tome, te će se angažirati i vanjski pravni eksperti kako bi se sagledale sve okolnosti te tragedije.