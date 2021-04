Ministar zdravstva odgovarao je na konferenciji za medije na pitanja o natječaju za izradu Vladine stranice Koronavirus.hr.

Nakon što je otkriveno da je tvrtka koja je izradila Vladinu stranicu Koronavirus.hr nije taj posao dobila na javnom natječaju, ministar Vili Beroš objašnjava da je agencija MediaVal zakupila domenu Koronavirus.hr te da su ju bili spremni prepustiti Vladi.

''U razgovoru s Vladom i ministarstvima je utvrđeno da je neophodno unaprijediti moguća komunikacijska rješenja. U tom razgovoru predstavljena je mogućnost uspostave platforme u roku od nekoliko dana. Sjećam se da je, mislim da je to bilo 11 ožujka, ponuđena testna verzija u roku od dva dana. Svega nekoliko dana kasnije zaživjela je stranica", rekao je na konferenciji za medije.

''Tražili smo mišljenje...''

Kaže da je o (ne)raspisivanju natječaja zatraženo mišljenje Ministarstva gospodarstva.

''Mi smo tada na temelju traženja zakonitog rješenja tražili mišljenje od Ministarstva. To rješenje Ministarstva gospodarstva smo dobili. Zadnja rečenica mišljenja glasi da se u 'predmetnom slučaju može primijeniti članak 42. Zakona o javnoj nabavi, budući da bi se radilo sklapanju ugovora o javnoj nabavi usluga u svrhu zaštite bitnih sigurnosnih interesa Republike Hrvatske, u konkretnom slučaju zaštite zdravlja građana RH'', pročitao je Beroš i istaknuo da je zatraženo ''mišljenje jedinog relevantnog tijela o mogućnosti izuzeća od procesa javne nabave''.

Kada je riječ o cijeni stranice, Beroš je otkrio da je za nju plaćeno 899.696,43 kuna bez PDV-a. ''To nije bila obična stranica koju je moguće napraviti za 50-ak tisuća kuna. Nije riječ samo podizanju web stranice već o žurnoj uspostavi i svih ostalih pratećih društvenih mreža te njihovom tehničkom održavanju i upravljanju komunikacijom na svim navedenim kanalima te zaštiti od napada'', kaže.

Naveo je i čime se sve agencija koja je radila stranica, posebice u početku svog rada, bavila.

''Agencija nije napravila samo web i društvene mreže, kako se insinuira, već je 6,5 mjeseci svaki dan, i vikendom i praznika, do prvog popuštanja mjera, od 7 do 22 sata pratila stanje mjesečnih i dnevnih analiza, objavljivala sadržaj, tekstove, postove, vizuale, videe, grafike i odgovarala na sve upite građana. Da bi to sve mogli, svakodnevno su komunicirali s nama u Stožeru, ali i sa svim ministarstvima i ostalim relevantnim institucijama'', nabrojao je Beroš i dodao da je agencija ''bila servis za građane i kad je bio potres''.

Osvrnuo se i na izvide USKOK-a koji češlja taj posao.

''Legitimno je i očekivano da se istraži poslovanje ali stručne službe su odradile ovaj posao sukladno zakonskim odrednicama i svemu što je potrebno'', zaključio je ministar.