Gradonačelnik Milan Bandić najavio je uvođenje "korona dodatka" kako bi nagradio one koji su za vrijeme epidemije bili na prvoj crti bojišice u borbi protiv ovog virusa.

"Posebno hvala našim herojima s prve crte bojišnice. Kažu mudriji od mene da postoji način da se tim ljudima zahvali ususret danu grada, to su nagrade Grada Zagreba najzaslužnijim građanima. Te odluke smo donijeli prije COVID-19 i potresa. U tijeku je usuglašavanje i preporuke institucija koje će istaknuti institucije i pojedince za nagrade grada Zagreba.

Postoji i nešto što je opipljivo i što je više od te geste, to se zove korona dodatak. Učinit ću sve da se ljudima s prve crte bojišnice zahvalimo korona dodatkom. Oni moraju osjetiti da mi brinemo o ljudima koji su sebe izložili zbog zdravlja drugih, od naših vatrogasaca do dečki kod profesora Rašića, pa do ljudi u Andriji Štamparu, komunalnim tvrtkama. Naći ćemo načina da kažemo tim ljudim hvala na najkonkretniji način.

Ovo još ne zna ni naša šefica financija, ali znat će sutra. Razmišljao sam o tome tri dana, moramo se tim ljudima zhavlaiti i oni moraju osjetiti da netko brine o njima na pravi način i da ih nagradimo kad dođu kući", rekao je graodonačelnik ne navodeći detalje.