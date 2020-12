Austrija popušta mjere zatvaranja, što uključuje otvaranje skijališta od 24. prosinca, ali istodobno od ponedjeljka uvodi stroge mjere ulaska u zemlju uz desetodnevnu samoizolaciju, čime se želi onemogućiti zimski turizam, priopćio je u srijedu austrijski kancelar Sebastian Kurz.

"Situacija se popravila i mi možemo pristupiti opreznom otvaranju korak po korak", rekao je kancelar Sebastian Kurz na zajedničkoj konferenciji za tisak.

On je rekao da je incidencija trenutno povoljnija sada nego prije nekoliko tjedana, kada su donesene stroge mjere zatvaranja, ali da na snazi i dalje ostaju brojne mjere u borbi protiv širenja koronavirusa. "Mi do ljeta sljedeće godina moramo računati s nekom vrstom mjera. Pandemija još nije iza nas", rekao je Kurz.

U mjere popuštanja spada povratak nastavi u školama, otvaranje trgovina i muzeja, kao i usluga poput frizera.

Predviđeno je da i skijališta prorade od 24. prosinca. No istodobno svih hoteli i restorani ostaju zatvoreni do 7. siječnja, čime se želi onemogućiti dolazak stranih turista do kraja sezone blagdana.

Strogi uvjeti za ulazak u zemlju

Isto tako se od ponedjeljka 7. prosinca pa do 10. siječnja uvodi desetodnevna samoizolacija za sve koji ulaze u Austriju s izuzetkom tranzita. Ovu izolaciju će biti moguće prekinuti nakon pet dana uz predočenje negativnog Covid-19 testa.

Ministar unutarnjih poslova Karl Nehammer je objasnio kako se strogim uvjetima za one koji preko praznika budu napuštali Austriju želi spriječiti pojačano širenje koronavirusa. "Pokazalo se nakon ljetnih praznika da su povratnici u Austriju, posebice iz zemalja zapadnog Balkana, prouzročili veliki broj novih zaraza", rekao je ministar unutarnjih poslova Karl Nehammer.

Povratak u Austriju uz ograničenja

Ministar je naglasio kako oni koji putuju preko praznika izvan Austrije moraju biti svjesni da će povratak u Austriju biti "povezan s velikim ograničenjima".

"Preko ljeta je virus dovezen u Austriju i to sada moramo spriječiti", rekao je Kurz. On je naglasio da će kod pravila o samoizolaciji postojati iznimke kod onih koji iz poslovnih razloga prelaze granicu, ali da ne bi trebalo biti "odlazaka na novogodišnji party u Prag ili posjete rodbini na Balkanu".

Od pravila će biti izuzeti i oni koji u Austriju dolaze iz zemalja u kojima je incidencija u posljednjih sedam dana manja od 100, a taj uvjet trenutno ispunjavaju samo Irska, Finska i Island.

Komu vjerovati? Đikić kolege proziva zbog širenja lažnih vijesti, provjerili smo čije su se prognoze pokazale točnima

Dramatičan skok brojki u susjednoj zemlji, misle da znaju razlog visoke stope umrlih: "Naše je stanovništvo među najstarijima u Europi"

Tijekom božićnih blagdana ljudi će moći slaviti u manjim skupinama do 10 ljudi. Na dnevnoj razini broj novozaraženih u Austriji pao je od sredine studenoga s oko 9000 na oko 4000.