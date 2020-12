Nakon lavine reakcija i osuda vlasnica portala Čitaj Knjigu, Alis Marić, odlučila se putem Facebooka ispričati svima. Ispričala se taksistu i njegovoj obitelji te preuzima punu odgovornost zbog situacije koju je urokovala.

Vlasnica portala Čitaj knjigu na društvenim je mrežama prepričala situaciju iz taksija gdje ju je taksist zatražio da tijekom vožnje nosi masku, što je odbila.

"Kaže mi danas taksista koji ima masku i sjedi naprijed (a ja otraga) da stavim masku. Kažem da ne nosim masku. A on meni ali ja imam doma oca od 80 godina. A ja kažem - ne vidim poveznicu između mene i vašeg oca. Ako se tako panično bojite onda stanite da iziđem van i nastavim s drugim taksijem. Vozio me do željene destinacije", napisala je Alis Marić.

Nakon lavine reakcija i osuda od strane književnika, spisatelja, prevoditelja i pratitelja na službenoj stranici, Marić se odlučila javno ispričati na Facebooku.

Evo što je napisala:

Za početak ću se ispričati što sam ikad ikoga uvrijedila jer to nije bila namjera.

Vezano za moj komentar - iskustvo kratke vožnje taksijem, koji je skinut s mog privatnog Facebook profila iz konteksta razmjene mišljenja, imam potrebu reći nešto na ovu temu, a nakon što je pokrenula lavinu komentara na društvenim mrežama i u medijima.

Ovim putem se prvenstveno ispričavam mladom taksisti i njegovoj obitelji što sam ih na bilo koji način dodatno uplašila ili povrijedila. Jer nije mi bila ni najmanja namjera. Dapače željela sam isti čas izaći iz taksija da ga umirim i to sam u svom komentaru navela – nisam se smijala njegovom strahu nego sam ostala preneražena količinom psihoze, straha i netrpeljivosti koja se očito uplela među sve nas.

Isto tako se ovim putem ispričavam svima vama koji se osjećate uvrijeđeni ili povrijeđeni mojom ishitrenom i neumjesnom izjavom kao i postom o nošenju maski i vibracijama. Kajem se zbog moje nepromišljenosti i pomanjkanje suosjećanja s drugima.

Nikada nisam bježala od odgovornosti. I za ovu situaciju koja mi se dogodila preuzimam punu odgovornost. Ne krivim nikoga niti se osjećam žrtvom.

Ali molim da „provala“ prijetnji, vrijeđanja i linča prestane jer to zaista ne vodi ničemu i uznemiruje moju obitelj. Znam da se svi bojimo ovih velikih promjena, ali uvijek možemo imati hrabrosti za sljedeći korak i nitko od nas ne mora pobijediti u svakoj raspravi.

Inače se trudim dijeliti pozitivne vijesti i priče, a ne biti negativna.

Na svojoj Čitaj knjigu stranici dijelim mišljenja i pisanu riječ književnika, znanstvenika i spisatelja raznih žanrova jer je to ono čime se u osnovi bavim i što me veseli – biti book blogerica najveće je zadovoljstvo i radim taj posao sa strašću i ljubavlju.

Naravno, svoja mišljenja nikome ne namećem i dozvoljavam da nisam u svemu u pravu. Svatko od vas ima pravo odlučivati o svom životu i svojim uvjerenjima.

Nikad nisam bila negativna i motivirana mržnjom pa neću niti sada jer svima želim mir, sreću i pozitivu pa tako i onima koji me sada napadaju.

Ovo je jedini post koji ću posvetiti ovoj temi, a sada se vraćam knjigama i svojoj obitelji - onome čemu se najviše veselim.

