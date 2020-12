Nakon objave vlasnice stranice Čitaj knjigu da ne nosi masku u vrijeme pandemije koronavirusa mnogi su joj odlučili uskratiti svoje praćenje na društvenim mrežama.

Vlasnica portala Čitaj knjigu koju prate tisuće ljudi na društvenim mrežama mogla bi zbog jedne bešćutne objave izgubiti popriličan dio fanova. Alis Marić je na društvenim mrežama prepričala situaciju iz taksija gdje ju je taksist zatražio da tijekom vožnje nosi masku, što je odbila.

"Kaže mi danas taksista koji ima masku i sjedi naprijed (a ja otraga) da stavim masku. Kažem da ne nosim masku. A on meni ali ja imam doma oca od 80 godina. A ja kažem - ne vidim poveznicu između mene i vašeg oca. Ako se tako panično bojite onda stanite da iziđem van i nastavim s drugim taksijem. Vozio me do željene destinacije", napisala je Alis Marić na Facebooku i izazvala lavinu reakcija i osuda od strane spisatelja, književnika i prevoditelja koji su je pratili na stranici 'Čitaj knjigu'.

Objava na društvenoj mreži Foto: DNEVNIK.hr

Ipak, našao se i jedan od njezinih istomišljenika koji je na njezinu priču regirao riječima "Pa ako vozač nosi masku znači da je zaštićen. Čega se ima bojati. Moroni vjeruju u sve.“

"Glas mu je drhtao dok je to govorio“, uzvratila je Alis Marić.

''Ja evo samo javno želim reći da nekim ljudima knjige ne mogu pomoći da budu bolje osobe“, poručila je spisateljica Korana Serdarević.

Pisac Damir Karakaš samo je kratko poručio: „Alis Marić blokirana“.

Među onima koji prate njezinu stranicu za popularizaciju čitanja knjiga ima onih koji je podupiru u postupku prema taksistu, no većina ipak ne pozdravlja takvo neodgovorno i krajnje bešćutno ponašanje u epidemiji koronavirusa.

"Ako je epizoda s taksistom istinita, vrlo sam razočarana“, jedan je od komentara.