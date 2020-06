Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Alemka Markotić komentirala je za Dnevnik Nove TV porast novooboljelih od koronavirusa u Hrvatskoj.

U Hrvatskoj se trenutno 303 osobe nalaze u samoizolaciji, a nakon nekoliko mirnih tjedana u zadnja dva dana imamo više od 20 novih zaraženih. Ima li razloga za brigu, reporterka Dnevnika Nove TV Valentina Baus pitala je Alemku Markotić, ravnateljicu Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević".

"Više me ništa oko koronavirusa ne može iznenaditi. Bili bismo sretni da su bili brojevi kakvi su bili zadnjih mjesec dana, od nula do dva. Mislim da je ovo popuštanje mjera na sve strane, ne samo kod nas nego i u drugim zemljama, dovelo do opuštanja i mogućnosti da se virus ponovno intenzivnije širi", rekla je Markotić.

Markotić je naglasila da se mjera samoodgovornosti i samodiscipline kod svih građana trebalo i dalje pridržavati.

"Da se mi i dalje pridržavamo tih mjera, virusu bi se bilo teže širiti", rekla je Markotić.

S popuštanjem mjera građani su počeli imati i neki novi-stari život, kaže Markotić i dodaje da smatra kako su se "svi malo previše opustili".

Na pitanje može li se trenutna situacija držati pod kontrolom ili postoji mogućnost da sve izmakne kontroli, Markotić kaže da vjeruje da se može držati pod kontrolom, uz kolektivnu odgovornost.

Mjere za građane, kad je riječ o zaštitnim maskama, pooštravat će se ako se za to pokaže potreba, istaknula je Markotić.

O pooštravanju epidemioloških mjera u Hrvatskoj i na granici Markotić kaže da bi se potreba za tim pojavila kad bi broj novozaraženih nastavio rasti na više područja i kad bi bila jača lokalna distribucija virusa. Ipak, istaknula je da se o tome brinu epidemiolozi, dok je njezin zadatak osigurati najbolje uvjete liječenja za pacijente.

