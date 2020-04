Ublažavanje mjera zaštite od koronavirusa provodi će se u tri faze, objavila je u četvrtak Vlada. Što sve treba znati o novom načinu života, ali i koje rizike on nosi, za Dnevnik Nove TV objasnila je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti ''Dr. Fran Mihaljević'' profesorica Alemka Markotić.

Hrvatska posljednjih nekoliko dana bilježi dobre broje kada je riječ o borbi s epidemijom koronavirusa. A kako građanima sada objasniti da popuštanje i relaksacija mjera ne znače potpuno vraćanje u normalu, za Dnevnik Nove TV objasnila je Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti ''Dr. Fran Mihaljević'' u Zagrebu.

Markotić kaže da popuštanje mjera može značiti ponovni rast broja oboljelih ako se građani ne budu odgovorno ponašali. ''Sve ove mjere koje smo uvodili da bi se zaštitili ne bi mogle biti učinkovite da ih se građani nisu držali. Ja očekujem da će se i dalje na taj način držati i ako budemo pratili epidemiološke smjernice koje budu donesene. Ako ne, ponovit ćemo lekciju'', rekla je Markotić.

Na pitanje što bi se moralo dogoditi da se ponovno uvedu mjere kakve sad znamo, Markotić kaže da će se pratiti u kojim dijelovima zemlje nije problematičan samo broj zaraženih, već i sredina u kojoj se zaraza pojavila.

''Je li to neka gušća ili manja naseljenost, koji su to dijelovi doprinijeli riziku. Možda se ne moraju onda odmah sve mjere vraćati, nego one za koje se procijeni da su doprinijele određenom riziku, području i ako se određeni dio stanovništva nije pridržavao mjera. Tu će, dakle, biti praćenja na više razina'', objasnila je Alemka Markotić.

''Ako koeficijent zaraze bude išao iznad 1 ili 1.2, to je onda indikator da se moramo vraćati na strože mjere. Ako se bude zadržavao ispod 1, i daj Bože, bude padao, onda znamo da idemo u dobrom smjeru'', istaknula je.

Dodaje da, nakon što se otvore trgovine i ponovno uvede javni prijevoz, to ne znači da se te usluge moraju koristiti ako nisu nužne.

''Ako je otvoren javni prijevoz, ne moram se sad vozati tim prijevozom da bi išla nekamo kamo ne moram ići. Koristimo ga da idemo na posao, da ima manje gužve. Ako su otvorene trgovine, idemo tamo da kupimo ono što nam treba, a ne onako kako smo navikli u obiteljsku šetnju i slično. Taj dio će morati pričekati još malo dulje. Ovo je sve u cilju i olakšavanja gospodarstvu i života ljudima'', rekla je Markotić.

Istaknula je da širenje zaraze možemo spriječiti i sami kada shvatimo da pokazujemo neke simptome i odlučimo ne otići u trgovinu kako ne bismo izložili druge. ''To su sve vrlo učinkovite mjere. Možemo ići naprijed i napredovati u fazama'', kazala je Markotić.

