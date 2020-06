Alemka Markotić, šefica Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević u Dnevniku Nove TV komentirala je rast novozaraženih osoba u Hrvatskoj te situacije u Zadru i Đakovu.

Markotić se osvrnula se na novo žarište u Đakovu, situaciju u Zadru te otkrila smatra li da bi premijer Andrej Plenković trebao ići u samoizolaciju nakon susreta sa zaraženim Novakom Đokovićem.

"HZJZ je jasno priopćio koji su međunarodni kriteriji koji vrijede za sve. Prema njima, premijer ne zadovoljava kriterije za samoizolaciju. Potrebno je da ste na otvorenom bili u kontaktu više od 15 minuta na udaljenosti manjoj od dva metra te da ste ostvarili bliži kontakt poput grljenja, rukovanja i ljubljenja. Isto se odnosi i na boravak duži od 15 minuta u zatvorenom prostoru gdje ima indikacija da je bilo zaraženih", rekla je Markotić.

Kazala je kako ni ona ne bi bila danas u samoizolaciji da se našla u sličnoj situaciji.

"Mi smo stalnom kontaktu s bolesnicima i poštujemo stroge kriterije. Epidemiolozi su uvijek odredili koji liječnici nakon sumnjive situacije i bliskog kontakta moraju u samoizolaciju, a koji ne. To je vrlo jednostavno za sve koji žele shvatiti što se medicinski govori", objasnila je.

Na pitanje bi li se ona pozdravila šakom o šaku poput Plenkovića i Đokovića ili ostaje pri pozdravu laktom, rekla je kako su oba pozdrava prihvatljiva ako je riječ o kratkom kontaktu, ali bi bilo bolje bez toga te da bi bilo najbolje nakloniti se poput Japanaca.

"Ispred vas bi zaista morao biti jako bolestan čovjek da se teoretski možete razboljeti nakon tako kratkog kontakta", poručila je.

"Situacija u Đakovu je puno ozbiljnija od one u Zadru"

Rekla je i kako se mora vidjeti koji su sve bili kontakti Novaka Đokovića i drugih oboljelih te će epidemiolozi postupati isto prema svima.

"Svi oni koji su medijski eksponirani se moraju maksimalno odgovorno ponašati. Mi se s takvim situacijama svakodnevno susrećemo", rekla je.

Osvrnula se i na situaciju u Đakovu te rekla kako je ona puno ozbiljnija od one u Zadru.

"Radi se o puno osoba u jednom zatvorenom prostoru i iz različitih mjesta. Vjerojatno ima i puno starijih i rizičnih osoba i tu će trebati više napora da se ograniči eventualno širenje i da se svi rizični zaštite", rekla je.

Upitana znači li da virus slabi obzirom na manji broj hospitaliziranih rekla je kako nitko nema dokaza o tome.

"Sad je drugačije vrijeme. Tijekom kasne zime svi smo bili u zatvorenim prostorima i puno toga o širenju virusa se nije znalo. To su bile okolnosti kad se virus mogao lakše širiti. Zadnjih mjeseci smo naučili smo da virus ne leti baš lagano zrakom nego je riječ o kapljičnom prijenosu gdje jedno dulje vrijeme morate ostvarivati bliži kontakt. Vidi se da su to najčešće bili obiteljski kontakti, kontakti iz radnih sredina i slično.. Danas znamo kako neke situacije, uz pridržavanje mjera poput održavanje razmaka i prirodne ventilacije, nisu toliko rizične kao što smo to mislili prije pet mjeseci. Zbog toga su se svi odlučili polako popuštati mjere", objasnila je.

Na pitanje hoćemo li uvesti mjere na granicama za građane trećih zemalja, Markotić je rekla kako će Stožer sutra donijeti odluku o tome.

"Vrlo je vjerojatno da su takve mjere moguće. Sad imamo pet dana s dvoznamenkastim brojem slučajeva. To nije kritično, ali pratimo situaciju. Pet, šest dana ovakvih brojki pozivaju na akciju. Kad se ponove rizične situacije, uvest ćemo mjere za koje smatramo da su epidemiološki opravdane", zaključila je.

