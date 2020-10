Nakon sastanka Znanstvenog savjeta sa premijerom, pred novinare je stala profesorica Alemka Markotić koja je govorila o aktualnoj situaciji sa koronavirusom.

"Definitivno nije dobro licitirati koje je smrtnost dovoljna, prihvatljiva ili neprihvatljiva. Svaki život koji se izgubi je poraz za sve nas", rekla je šefica Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević.

Nakon sastanka je rečeno da su mnoga cjepiva za koronavirus u trećoj fazi. Iako postoji realna mogućnost da neko bude odobreno do kraja godine, mjesec ili dva poslije još neće početi cijepljenje jer se moraju čekati doze. Ići će postepeno. Prvo će se cijepiti zdravstveni radnici, pa dio ugrožene populacije, a potom ostatak stanovništva.

"Treća faza ide dobro, na temelju prve i druge faze smo optimistični", rekla je Andreja Ambriović Ristov, virologinja s Instituta Ruđer Bošković,

Stopa smrtnosti među hospitaliziranima 10 posto

Markotić je govorila o stopi smrtnosti.

"Stopa smrtnosti među onima koji zahtijevaju hospitalizaciju je oko 10 posto u našoj bolnici. Vjerojatno je to sličan postotak u svim drugim bolnicama. Želimo osvijestiti taj dio. Bitno je sačuvati rizičnu populaciju. Jako teško je to objasniti mlađim ljudima koji uglavnom imaju blaži oblik. No, mladi nisu sami u svijetu nego se kreću i među ostalim ljudima koji imaju rizika. Moramo biti odgovorno jedni za druge.. Mi smo izvrsno odigrali sve ovo dosad. Sad smo na prekretnici, sad je pitanje hoćemo li sve upropastiti", rekla je Markotić i podsjetila kako smo u prvom valu brojke sveli na nulu.

"To nam je omogućilo dugo toplo ljeto. Na vrijeme smo upozoravali da se počnemo odgovorno ponašati, da spriječimo ulazak inficiranih među starije. Kad se mlađi vraćaju s ljetovanja među svoje starije, da treba odgovorno ponašanje, da se kloniš starijih skupina. Ovo brojke zadnjih sedam, deset dana, su nam zadnje upozorenje, da Hrvati koji mogu sve kad hoće, najbolje na svijetu. Da sad shvate da se trebamo uozbiljiti, da treba držati distancu, maske. I da ono što smo označili kao visokorizične situacije - javna ili privatna okupljanje. S time treba sad neko vrijeme stati".

Odgovorila ugostiteljima: "Oni koji su potpisali, moraju imati hrabrosti to reći"

Na ogorčenje ugostitelja koji su danas javno istupali, ogorčeni najnovijim mjerama stožera, Markotić odgovara:

"Ono što je dogovoreno, to je potpisano. Tjedan ili više dana smo razgovarali, u dobroj vjeri. Svi smo partneri u toj priči. Kao što mi imamo hrabrosti određene mjere predstaviti iako nas tuku sa svih strana, tako i oni koji su bili predstavnici u pregovaranju, moraju imati hrabrosti objasniti onima koje su predstavljali na što su pristali, za opće dobro".

Rekla je da se razgovor o mjerama nastavlja i dalje.

"Ja se pitam tko će dolaziti u kafiće ako svi budu bolesni, ako bude puno umrlih. Možemo napraviti da hodamo po granici izdržljivosti. Ako i dalje budemo ignorirali sve ovo skupa, onda ćemo imati ono što su neki imali u prvom valu. Nekontrolirano punjenje svih bolnica. Onda će zdravstveni radnici izdržati koliko mogu. Kapaciteti u Hrvatskoj su jako dobri, ali nisu beskonačni. I onda će biti loše", dodala je.

"Skupina starijih intelektualaca u planinarskom domu zagrljeni pjevaju"

Pozvala je sve na odgovornost i rekla da i do njih stižu fotografije i snimke na koje im ljudi šalju i traže od njih da budu strogi.

"Ono što je zadnje došlo do mene mailom. U jedinom planinarskom domu skupina intelektualaca starije i srednje starije dobi zagrljeni pjevaju i feštaju. Što da kažemo? Mogu razumjeti mlade koji nemaju iskustva. Ali ovo je visokorizična skupina. Ako mi sami ne odlučimo biti odgovorni, Hrvatska može biti model uspješnog vođenja pandemije. U ovoj trećoj fazi ćemo ili pasti ili pokazati da se znamo štititi", rekla je.

Objasnila je da je stopa smrtnosti bila veća u prvom valu jer se "lutalo s tim što bi trebala davati bolesnicima" te da je ljeto rezultiralo većim brojama. Za sada se još ne zna kolika će biti u ovom valu.

"Ako se budemo držali dobro, ona bi mogla biti manja nego u prvom valu jer sad imamo i lijekove. No ako se nastave ovakve brojke, onda bi mogla biti i nekoliko puta veća smrtnost", upozorila je.

O odustajanju od lova na kontakte

Komentirala je i neke medijske napise da se odustaje od modela prema kojem epidemiolozi love kontakte zaraženih, već da će ljudi sami o pozitivnom testu morati obavještavati svoje kontakte.

"To su samo promišljanja. Ništa još epidemiološka struka nije predložila niti donijela odluku, ali se mora razmišljati što će biti ako će svaki dan biti nekoliko tisuća zaraženih", naglasila je Markotić.

Ambriović Ristov je rekla da je Hrvatska naručila velik broj doza cjepiva protiv koronavirusa, a Markotić naglasila da bi sve zemlje EU-a trebale dobiti onoliko koliko su i naručile.