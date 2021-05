Srpski predsjednik Aleksandar Vučić najavio je financijsku pomoć za one građane koji su se cijepili. Zaposleni u državnim i javnim službama koji se zaraze, a nisu cijepljeni - neće dobiti plaćeno bolovanje, najavio je Vučić.

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić najavio je financijsku pomoć od 3000 dinara (cca 200 kuna op.a.) za sve cijepljenje građane. Novac će dobiti svi građani, stariji od 16 godina, koji do 31. svibnja dobiju jednu ili dvije doze cjepiva.

Kako navodi, u utorak kasno navečer se konzultirao oko te odluke s premijerkom Anom Brnabić i Ministarstvom financija, a konačnu odluku donijet će vlada, piše B92.

"Pošto ne možemo donositi negativne diskriminacijske mjere za one koji neće primiti cjepivo, razmišljali smo kako nagraditi one koji su se cijepili", rekao je Vučić i dodao kako je cilj ovog poteza nagraditi one koji su pokazali odgovornost, ali i pozvati sve ostale na cijepljenje.

Bez plaćenog bolovanja

Vučić je najavio i da, bude li se netko zarazio koronom, a nije cijepljen - neće dobiti plaćeno bolovanje.

"Ako ste se zarazili tuđom krivicom, a primili ste dvije doze cjepiva i radite u javnoj ili državnoj službi, imate pravo na plaćeno bolovanje. Ako niste cijepljeni, nećete imati plaćeno bolovanje", objasnio je Vučić.

"Želimo doći do kolektivnog imuniteta kako bi se posvetili radu", objasnio je Vučić. Smatra da građane treba motivirati na cijepljenje do kraja svibnja te da će zbog toga autobusom krenuti po srpskim selima i razgovarati s građanima.