Na temelju Odluke Vlade o mjerama kontrole cijena tržišni inspektori Državnog inspektorata su od 17. ožujka 2020. godine u inspekcijskim nadzorima.

Odlukom Vlade propisane su prekršajne mjere kojima će se kazniti pravna ili fizička osoba u iznosu od peterostrukog do dvadesetorostrukog iznosa cijene zaračunate iznad propisanih cijena te odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 3 do 15 tisuća kuna.

Nadalje, Zakonom o zaštiti potrošača zabranjeno je obavljanje nepoštene odnosno agresivne poslovne prakse te su propisane upravne i prekršajne mjere.

Ako u nadzoru inspektori utvrde da je trgovac neposredno prije 5. ožujka (kada je Ministarstvo zdravstva proglasilo opasnost od epidemije), kao i od 11. ožujka (kada je službeno proglašena epidemija) povećavao cijene proizvoda, zabranit će mu agresivnu poslovnu praksu .

Ako se utvrdi da se trgovac koristio praksom koja je nepoštena, propisana je novčana kazna u iznosu od 10 do 100 tisuća kuna za pravnu osobu, zatim od 10 do 15 tisuća kuna za odgovornu osobu te za fizičku osobu u iznosu od 5 do 15 tisuća kuna.

"Zaključno s 19. ožujka 2020. godine, tržišni inspektori Državnog inspektorata obavili su 233 inspekcijska nadzora gospodarskih subjekata. U 48 inspekcijskih nadzora utvrđuju se činjenice, a kod 14 gospodarskih subjekata utvrđene su povrede Odluke i Zakona, odnosno utvrđeno je povećanje cijena za proizvode iz kategorije: dječja hrana, dječje pelene, tjestenina, brašno, jestivo ulje, šećer, sol, riža, mesne konzerve, riblje konzerve, voda za piće, zaštitne rukavice, deterdženti za rublje te sredstva za dezinfekciju vode, prostora i ruku'', izvijestio je glavni državni inspektor Andrija Mikulić.

Vezano za postupanja sanitarnih inspektora Državnog inspektorata zbog nepridržavanja mjera samoizolacije, na današnji dan sankcionirano je 150 prekršitelja.