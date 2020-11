Operacije na daljinu, pametni gradovi, autonomna vozila, povećan BDP i neograničena brža povezanost su iza ugla. Napravili smo pregled svega što će nam donijeti 5G tehnologija i kako će ona utjecati na područje od kojeg sve počinje - obrazovanje.

Ova je godina, više nego ijedna dosad, pokazala koliko je tehnologija postala ključan dio naših života. Zbog pandemije koronavirusa svoj smo “stvarni” život na nekoliko mjeseci pauzirali i u potpunosti se preselili u “virtualni svijet”. Zahvaljujući tehnologiji mogli smo raditi na daljinu, ostati u kontaktu sa svojim najdražima, zabavljati se bez izlaska iz stana, ali i naučiti nešto novo.

Ključna komponenta za sve to bila je internetska veza - bila ona širokopojasna, optička ili mobilna. Omogućila nam je da ostanemo povezani sa svijetom čak i onda kad je svijet rekao da moramo biti razdvojeni jedni od drugih.

U budućnosti će ta internetska veza i potreba da uvijek budemo povezani sa svima biti još izraženija. A u tome će veliku ulogu odigrati i 5G tehnologija koja pomalo ulazi u naše živote.

Što je zapravo 5G tehnologija i zašto je ona važna?

O 5G tehnologiji govori se već dugo i najjednostavnija definicija bila bi da je to nova, još brža i stabilnija mobilna mreža, koja će omogućiti prijenos podataka u gotovo stvarnom vremenu, s malim ili nikakvim zakašnjenjem, a to će omogućiti razvoj i napredak u svim područjima života - od tehnologije, industrije, gospodarstva, pa do znanosti i obrazovanja.

5G tehnologija neće samo unaprijediti naše živote već će donijeti i znatnu ekonomsku korist cijelom svijetu. Prema procjenama analitičara, uvođenje 5G tehnologije u zdravstvu, prometu, proizvodnji i prodaji potaknut će rast globalnog BDP-a za 1,2 - 2 bilijuna dolara, a u društvu, kroz poboljšani protok informacija, komunikacije i usluga za još 1,5 - 2 bilijuna dolara i to u sljedećih 10 godina. Naime, korištenje 5G mreže omogućit će stvaranje “pametnih” tvornica u kojima će ljudi i strojevi raditi produktivnije (ne nužno i više) jer će moći koristiti nove napredne tehnologije. U tome će veliku ulogu imati i korištenje “interneta stvari” (IoT) koji se sastoji od mreže senzora i uređaja, a koji mogu uvelike automatizirati neke poslove na koje trenutačno otpada mnogo vremena. Poput očitavanja stanja brojila, signaliziranja da je vrijeme za pražnjenje spremnika za smeće ili pak dojavljivanja da je negdje došlo do puknuća cijevi ili izbijanja požara. To se čini kao sitnica, no procjenjuje se da će do 2025. godine 55% svih podataka u svijetu generirati IoT uređaji, i to upravo zahvaljujući povezanosti s razvojem 5G tehnologije.

Prva operacija na daljinu

Koliko je 5G koristan u praksi, već smo mogli vidjeti na primjeru Kine, gdje je zahvaljujući upravo toj tehnologiji održana prva operacija na daljinu. Točnije, kirurg je bio u nekoliko stotina kilometara udaljenom gradu i pacijenta operirao pomoću robota, kojim je upravljao pomoću 5G mreže i istovremeno kontrolirao što se događa zahvaljujući videokonferenciji. Možda je to najbolji primjer koliko bi 5G tehnologija mogla promijeniti naše živote.

Umjesto da pacijenti putuju stotinama kilometara kako bi proveli nekoliko minuta s liječnikom, moći će jednostavno kontaktirati s njim preko videokonferencijskog poziva, tijekom kojeg će on moći vidjeti pacijenta, analizirati sve njegove nalaze i rezultate pretraga (u čemu bi mu mogla pomoći i umjetna inteligencija) te savjetovati pacijenta što bi trebalo učiniti dalje. Da, to je već sad moguće, ali će uz 5G to biti još jednostavnije i brže.

Brža navigacija i autonomna vozila

No 5G će omogućiti i pametnija vozila koja će se zahvaljujući toj tehnologiji moći preciznije snalaziti u prostoru, pa će i navigacija biti točnija i brža, a to će u konačnici omogućiti i uvođenje autonomnih vozila u svakodnevni promet. Naime, upravo je brza, pouzdana i stabilna veza nužna kako bi autonomna vozila analizirala svijet oko sebe, komunicirala s navigacijskim sustavom, jedna s drugima i sigurno dovezla putnike od točke A do točke B. Iako to možda izgleda kao veoma kompliciran sustav (što u konačnici i jest), 5G tehnologija omogućit će da korištenje takvog oblika prijevoza za putnika bude lako i jednostavno. Uostalom, istraživanje pokazuje da će za 40 posto korisnika pristup 5G mreži iz automobila postati jednako važan kao i snaga motora, i to već u sljedećih 5 godina.

Osim pametnih vozila 5G će omogućiti i stvaranje pametnih gradova u kojima će, zahvaljujući korištenju tehnološki naprednih rješenja, odnosno “smart city rješenja”, hitne službe brže dolaziti do ozlijeđenih građana. Primjerice, nadzorne kamere kontrolirat će promet u gradu, a umjetna inteligencija analizirati gustoću prometa i automatski korigirati trajanje svjetla na semaforu za pojedine smjerove. Prepoznat će da se na nekom raskrižju dogodila prometna nesreća, automatski alarmirati policiju i hitnu pomoć te im ujedno poslati najbržu rutu do mjesta nesreće. Sustav će potom pratiti kuda policija i hitna pomoć voze i u stvarnom vremenu korigirati njihovu rutu ako primijeti da se na njihovu putu stvara gužva. Istovremeno može analizirati alternativne pravce i preusmjeravati promet. Zvuči poput znanstvene fantastike? Ne, to je pametni grad s IoT i 5G mrežom.

KAKO ĆE 5G PROMIJENITI SVIJET (Foto: Nova Studio)

Budućnost obrazovanja - Kako će 5G tehnologija promijeniti obrazovanje?

Još je vidljivija 5G uloga u kontinuiranom obrazovanju i djece u osnovnoj i srednjoj školi, i onih mladih na fakultetu ili na dodatnim edukacijama.

Za neke je takvo obrazovanje, gdje učenici i studenti sjede satima pred ekranom računala, tableta ili mobitela, budućnost obrazovanja, za druge je to "mučenje djece" jer se škola ne sastoji samo od slušanja, odnosno gledanja predavanja cijeli dan.

Istina. Škola nije samo predavanje i učenje, ona je mnogo više od toga, ali isto tako, bez predavanja i učenja to nije škola. A sve više znanstvenika i profesora smatra kako će upravo škola na daljinu, odnosno praćenje nastave preko interneta postati normalan način obrazovanja u budućnosti.

37% znanstvenika smatra da će studenti predavanja slušati isključivo online

Istraživanje znanstvenog časopisa Elsavier i agencije Ipsos MORI temeljem odgovora više od dvije tisuće znanstvenika diljem svijeta pokazalo je da čak 37% smatra da će studenti predavanja slušati isključivo online.

To znači da će se načini poučavanja, ali i praćenja predavanja morati mijenjati. Kako? Pa, prije svega uvođenjem novih tehnologija i tehnoloških rješenja.

Ova 2020. godina pokazala nam je da je "budućnost obrazovanja" već stigla i da je moguće održavati cjelokupnu nastavu na daljinu. Sve škole i fakulteti u Hrvatskoj bili su prisiljeni u veoma kratkom vremenu prebaciti se iz klasičnog načina poučavanja u kojem su učenici i studenti u učionicama, na predavanja na daljinu.

“Pandemija nam je pokazala da je online učenje moguće, ali dugoročno ne u ovakvom obliku u kakvom se sada provodi. Da bi se ono stvarno prebacilo u online oblik, treba potpuno drugačiji pristup. Nastavu bi trebalo koncipirati potpuno drugačije jer sjediti u sobi pred računalom svaki dan, šest sati i svladavati neka znanja, pogotovo ako to znači i neki praktični dio kao što je to medicina, to jednostavno tako ne ide. Moraju se kombinirati različite metode, mora biti multiplatformski”, ističe Hrvoje Balen iz Algebre.

Hrvoje Josip Balen (Foto: Algebra)

To ne bi bilo moguće bez tehnologije. Od računala i tableta (a u nekim slučajevima i pametnih telefona), koji su se pokazali kao neizostavan dio "moderne školske opreme", preko stabilne internetske veze (bilo širokopojasne ili mobilne), pa do cijelog niza digitalnih alata koji su omogućili da učenici i profesori budu u stalnom kontaktu i razmjenjuju zadatke, zadaće, poruke te da se vide putem videokonferencija. Odnosno, nove tehnologije, aplikacije i platforme omogućit će i da se način na koji se podučava i uči promijeni.

“Da, vjerujem da će 5G omogućiti drugačije obrazovanje. Već sad imamo polaznike naših online edukacija koji u njima sudjeluju upravo zahvaljujući činjenici da imaju pristup širokopojasnom internetu. Uvođenjem 5G tehnologije brzina prijenosa informacija i niska latencija mreže sigurno će omogućiti da se neki praktični dijelovi učenja mogu odraditi i digitalno”, ističe Balen te dodaje kako će to biti najvidljivije u boljoj suradnji među polaznicima edukacija odnosno studentima i učenicima, ali i u mogućnosti da u predavanjima sudjeluju i stručnjaci iz drugih gradova ili država.

Koliko god takvo predavanje i prenošenje znanja za profesore i učitelje bilo izazovno, za učenike je ono logičan "sljedeći korak". Naime, čak 66 posto milenijalaca vjeruje da će tehnologija promijeniti visoko obrazovanje.

5G će u obrazovanju donijeti neogrančene mogućnosti (Foto: Shutterstock)

Od toga njih čak 55 posto najčešće bira YouTube kao izvor materijala za učenje, od čega čak 40 posto tvrdi da im je YouTube pomogao u unapređivanju njihova obrazovanja, a njih 41 posto koristi aplikacije ili interaktivne videoigre za učenje.

Istovremeno, generacija Z (odnosno mladi rođeni između 1990. i 2010.) odrasli su uz tehnologiju i ne vide ju kao nešto posebno novo ili uzbudljivo. Ona je za njih normalan, integralni dio života. Stoga ne iznenađuje što je za njih učenje pomoću nastave na daljinu uobičajeno, a kao glavni alat za učenje biraju (baš kao i milenijalci) laptope.

Promijena pristupa mnogih fakulteta

Istaknuo je kako bi to u budućnosti moglo natjerati i škole odnosno fakultete da promjene svoj pristup prema učenicima i studentima.

“Pojavom online učenja i pandemije, ali i pojavom činjenice da su ljudi svjesni da se u svakom trenutku može prijeći na predavanja online, promijenit će se način na koji biraju fakultete. Jer ako netko, prilikom upisivanja studija zna da će taj fakultet preći na online predavanje, onda se postavlja pitanje zašto bi netko upisivao fakultet u Zagrebu ili Splitu, ako isto tako može studirati online na nekom studiju u Velikoj Britaniji. Jer koja je razlika? To je jedna promjena paradigme koja će natjerati i fakultete da se mijenjaju i uvode nove tehnologije ne samo u nastavu nego i u svoj svakodnevni rad”, pojašnjava Balen.

Kako je moguće tehnologiju uvesti u nastavu i tako učenju dodati posebnu dimenziju, možda najbolje pokazuje primjer profesora Deana Nemčića, koji fantastično koristi tehnologiju u svojoj nastavi geografije.

On je zahvaljujući tehnologiji svojim učenicima omogućio da o udaljenim mjestima uče od osoba koje tamo žive, odnosno iz prve ruke. Upravo će takvih primjera korištenja tehnologije u nastavi biti sve više kako se nove tehnologije budu razvijale.

“Siguran sam da će 5G otvoriti čitav niz mogućnosti koje sada uopće ne možemo zamisliti. Novi programi, nova zanimanja, novi pristupi… sve ćemo to tek početi otkrivati”, zaključuje Balen.

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studia Nove TV i Hrvatskog Telekoma, u skladu s najvišim profesionalnim standardima.