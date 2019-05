HDZ je na izborima za Europski parlament osvojio tek četiri mandata, što je šef njihove kampanje, Robert Kopal, objasnio teorijom crnog labuda.

Robert Kopal, šef HDZ-ove kampanje za izbore za Europski parlament, pronašao je krivca za loš rezultat njegove stranke. Ne, nije riječ o nekoj drugoj stranci, čak ni o nekom političaru već o - ptici. Zapravo o teoriji koja se prvenstveno koristi u ekonomiji.

"Sad ću vam reći što se dogodilo. Dogodilo se ono što se rijetko događa, ali se ipak događa. A to se zove crni labud. A to je rijedak događaj, koji se jako, jako rijetko događa. A kad se dogodi onda ljudi traže kojekakva objašnjenja zašto se dogodio. I mi ćemo analitički istražiti što se to dogodilo. S obzirom na odstupanje od nekih istraživanja, pa i nekih naših. Za usporedbu, oko 90 do 95 posto podataka se poklapalo s rezultatima. I da, mi smo predviđali više od 4 mandata", rekao je Kopal u izbornoj noći za N1.

Bez dodatnog objašnjenja

Detaljnija objašnjenja tada nije dao, pa smo ih pokušali dobiti, ali - bez uspjeha. Kopal se ispričao važnim sastankom koji upravo čeka te dodao da će sve objasniti kada dođe vrijeme.

Do njegovog pojašnjenja možemo se poslužiti onim što je poznato. Teoriju je postavio Nassim Nicholas Taleb, bivši analitičar tržišta i rizika. Knjigu "Crni labud" objavio je 2007. godine, a nju je The Sunday Times uvrstio među 12 najutjecajnijih knjiga od Drugog svjetskog rata.

Pojednostavljeno, teorija crnog labuda označava neki nepredvidivi događaj koji ima ozbiljne posljedice. Kao primjeri se spominju uspjeh Googlea u svijetu interneta, teroristički napad na nebodere u New Yorku, velika ekonomska kriza iz 2008. i slično.

Nema tu labuda

Luka Brkić, ekonomski analitičar, također objašnjava da ta Talebova konstrukcija označava nešto što je izuzetno male vjerojatnosti da će se dogoditi, a kada se dogodi ima razorne posljedice. "Primjerice, financijska kriza iz 2008. i 2009. godine prema svim onim mjerama osiguranja nije se trebala dogoditi. Mogućnost da se ona dogodi bila je praktično samo teorijska. Ali se ona dogodila i imala je izuzetno razornu moć. To je crni labud", kaže Brkić.

No, u slučaju HDZ-ovih izbornih rezultata ta se teorija ne može primijeniti. "Ja tu ne vidim nikakvog crnog labuda. Da je HDZ dobio jedan ili da nisu osvojili niti jedan mandat, onda bi to stajalo", kaže Brkić.

Neodgovorno Plenkovićevo kockanje

Politički analitičar Žarko Puhovski također se ne slaže s Kopalovom ocjenom. "Rezultat HDZ-a nije nikakav splet okolnosti. Nije to nikakav crni labud, već neodgovorno Plenkovićevo kockanje", kaže Puhovski.

Žarko Puhovski (Foto: Goran Stanzl/PIXSELL)

HDZ je na izborima za europski parlament osvojio 244.076 glasova, odnosno 22,72 posto, što je toj stranci bilo dovoljno za tek četvero europarlamentarca. U Europski parlament će tako Karlo Ressler, Dubravka Šuica, Tomislav Sokol i Željana Zovko. Prvi privremeni rezultati davali su HDZ-u još jedno mjesto u EP-u (Sunčana Glavak), no radost u stožeru vladajuće stranke kratko je trajala jer je obradom više biračkih mjesta postalo jasno da je HDZ ipak ostao bez petog mandata.