Ako vam je kod pametnog telefona bitno da ima izvrsnu kameru, velik i lijep ekran, brzo se puni, a baterija mu dugo traje – svakako odaberite HONOR 70! Cijena je pristupačna, a značajke – sjajne!

HONOR je ove godine osvojio ukupno 35 nagrada svjetskih medija, od čega je HONOR 70 osvojio 21 nagradu u različitim kategorijama. Velik broj vodećih svjetskih tehnoloških medija ocijenio je HONOR 70 kao "Najbolje od IFA-e", a globalni vrhunski tehnološki portal TechRadar kaže da je HONOR 70 "jedan od najboljih Android telefona godine". Forbes, vodeći međunarodni poslovni medij također je rekao da je HONOR 70 "snažan svestrani uređaj".

Iako je opće prihvaćeno da je unutarnja ljepota važnija od vanjske – izgled HONOR 70 pametnog telefona će vas na prvi pogled jednostavno zadiviti. Njegov sofisticiran i veoma moderan dizajn ima na stražnjoj strani poseban premaz tj. uzorak dijamanta što ga čini jedinstvenim na tržištu. Dvostruko zakrivljeno staklo (Super Dual-Curved Screen) dodatno pojačava dojam sofisticiranosti, a zahvaljujući velikom 6,67-inčnom 120Hz OLED ekranu koji se može pohvaliti FHD+ rezolucijom – uživat ćete u 1,07 milijardi nijansi izrazito jarkih boja, s jasnim i oštrim detaljima.

PR Foto: PR

Stoga, ako vam je važno imati telefon s kojim ćete se istaknuti – s HONOR 70 sigurno neće pogrijestiti. Ovaj pametni telefon dostupan je u Crystal Silver, Emerald Green i Icelandic Frost bojama koje su zaista prekrasne ako volite imati sjajan i blještav pametan telefon.

Što se tiče unutarnje ljepote - HONOR 70 pokreće Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G s odličnim performansama koje prate 8 GB RAM-a i 128 ili 256 GB memorije. Sve to napaja baterija od 4800 mAh koja podržava HONOR-ovu fenomenalnu 66W SuperCharge tehnologiju koja vam omogućuje da svoj HONOR napunite do 60% u samo 20 minuta.

Kamere su zaista posebne priča jer zahvaljujući njima - HONOR 70 sa svoje dvije kamere bez problema ostavlja iza sebe sve ostale pametne telefone srednje klase. Glavna kamera s 54 MP 54 MP s velikim 1/1,49-inčnim IMX800 senzorom koji hvata više svjetla kako bi slike bile što svjetlije i detaljnije te ultraširokokutna kamera od 50MP koja također služi i kao makro kamera. No, ne radi se samo o snažnom hardveru kamera već i brojnim softverskim trikovima koji će se posebno svidjeti kreatorima sadržaja i vloggerima.

PR Foto: PR

Revolucionalni Solo Cut Vlog način rada, daje mogućnost posve novog načina snimanja vlogova i ispunjava točno ono za čime kreatori sadržaja žude - omogućuje korisnicima simultanu produkciju više videozapisa – pored originalnog videa koji prikazuje sve subjekte također je produciran i namjenski video osobe koja je dodatno stavljena u fokus u videu i „heroj priče“. Čak i kada je je osoba ili predmet izvan kadra, uz pomoć tehnologije ponovne identifikacije, automatski se vraća fokus te se vlogiranje podiže na jednu potpuno novu razinu.

HONOR 70 je dostupan u Hrvatskoj od 2.9., a preporučena maloprodajna cijena za model HONOR 70 8GB/128GB je 4.099,00 kn, a verzija 8GB/256GB je 4.499,00 kn.