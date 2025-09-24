Hrvatski Telekom predstavio inovativni plakat za pronalazak izgubljenih pasa

Procjenjuje se da u Hrvatskoj svake godine nestane više od 1500 pasa, što za njihove vlasnike predstavlja teško i traumatično iskustvo, a za same životinje ozbiljan rizik.

Posebnost ovog plakata krije se u njegovoj funkciji. Opremljen je mehanizmom koji ispušta miris hrane, a u sklopu plakata nalazi se i zdjelica s vodom, stvarajući prostor u kojem se mogu zadržati do dolaska svojih vlasnika.

Pr (Foto: PR)

Lokacija plakata pomno je odabrana – smješten je na Savici u neposrednoj blizini dog friendly parka, mjestu gdje vlasnici ljubimaca često dolaze u šetnje. Precizna lokacija plakata dostupna je putem Google Mapsa ovdje!

„Gubitak kućnog ljubimca jedan je od najtežih trenutaka za svakog vlasnika. Naša je želja da pokažemo kako tehnologija i inovativna rješenja mogu oplemeniti i naizgled male, ali zapravo iznimno važne životne situacije. Ako ovaj eksperiment pomogne spasiti barem jednog psa, već smo napravili veliku stvar“, poručila je Branka Bajt, direktorica Brenda Hrvatskog Telekoma.

Pr (Foto: PR)