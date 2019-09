Dragan Vasiljković pravomoćno je osuđen na 13,5 godina zatvora zbog ratnih zločina u Kninu i Glini. U vrijeme izdržavanja kazne uračunato je vrijeme provedeno u ekstradicijskom zatvoru u Australiji te u istražnom zatvoru u Hrvatskoj. Sad želi van.

Županijski sud u Varaždinu danas u 10 sati odlučuje o prijedlogu za uvjetni otpust ratnog zločinca Dragana Vasiljkovića, poznatijeg kao kapetan Dragan.

Vasiljkovićeva odvjetnica Slađana Čanković zahtjev za uvjetni otpust podnijela je još u kolovozu.

Krajem prošle godine Županijski sud u Varaždinu odbio je prijedlog da se Dragana Vasiljkovića pusti iz zatvora na uvjetni otpust. Vasiljković u Kaznionici u Lepoglavi izdržava zatvorsku kaznu od 13 i pol godina zatvora zbog zločina u Kninu i Glini tijekom Domovinskog rata.

No čak i ako sud danas donese odluku u korist Vasiljkovića, on neće automatski izaći iz zatvora. U njemu ostaje sve do pravomoćnosti odluke.

Vasiljković je u lipnju 2018. pravomoćno osuđen na 13,5 godina iza rešetaka, a budući da mu je u vrijeme izdržavanja kazne uračunato ono provedeno u ekstradicijskom zatvoru u Australiji te u istražnom zatvoru u Hrvatskoj, stekli su se formalni uvjeti za puštanje na slobodu.

U studenom 2018. Centar za dijagnostiku u Zagrebu, Kaznionica u Lepoglavi i Državno odvjetništvo protivili su se uvjetnom otpustu jer je Vasiljković tek bio počeo izdržavati kaznu te je i dalje negirao počinjenje kaznenog djela. Tada su zaključili da svrha kažnjavanja nije ostvarena.

Očekivani istek kazne je 28. ožujka 2020.