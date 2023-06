U nastavku istrage oko nesreće u Buzinu ključne su tri stvari: "Sutkinja otkrila da je mladić u hodniku sudnice zaplakao"

Bez riječi i s lisicama na rukama koje su mu stavili nakon dvije noći prospavane u policiji - doveden je na ispitivanje. 23 - ogodišnji mladić nije iznosio obranu.

"Ne, nije spreman se braniti i jednostavno je izrazio žaljenje rekao je da mu je beskrajno žao zbog svega. - Sjeća li se uopće tog trenutka i te večeri? To mi je teško reći, nismo uopće o tome razgovarali", rekao je odvjetnik osumnjičenog Gordan Preglej.

Snimke stravične nesreće otkrile su da nije imao kontrolu za volanom skupocjenog i brzog automobila kojim je pokosio više osoba ispred trgovačkog centra.

"On je mlad čovjek, je li se to dogodilo kao danak njegovom neiskustvu - teško mi je reći, mogu reći da se osjeća jako loše - manje više me pitao što se dogodilo s tim ljudima. Nije gledao te snimke, nije bio u mogućnosti, ali proživljava s njima sve što se dogodilo", rekao je Preglej.

Tužitelji su tražili da se vozača zatvori - kako ne bi ponovio kazneno djelo izazivanja prometne nesreće. Kazna koja mu prijeti ovisi o kvalifikaciji koju će mu staviti na teret, ali i stanju ozlijeđenih.

"Zapriječena je kazna od jedne do osam godina zatvora. Ne mogu vam reći još, bit će niz svjedoka, to ćemo sve vidjeti tijekom istrage", rekao je zamjenik općinske državne odvjetnice Marino Orlović.

Na popisu očevici - mahom ulični trkači i ljubitelji automobila - koji su svjedočili dogovorenom susretu na kobnom parkiralištu.

"Ti ljudi tamo nisu bili pješaci, nego gledatelji, koji su došli gledat ta divljanja i automobile, nije se to dogodilo prvi put, na svim tim okupljanjima se to događa, zato i nisu prijavljena", poručio je prometni stručnjak Marko Ševrović.

Prikupljeni dokazi i snimke nadzornih i drugih kamera - predmet su istrage. Treba analizirati sve podatke!

"Automobil je privremeno oduzet radi eventualnih potreba prometno - tehničkog vještačenja", otrkio je Orlović.

Nitko zasada ne želi procjenjivati koliko sve može trajati.

"Ukoliko postoji crna kutija u vozilu, moći će se vidjeti koja je točno bila brzina u trenutku udara ili ona najveća koju je vozilo postiglo", pojasnio je Ševrović.

Mladog vozača koji je sada u njihovim rukama - policija je nekoliko puta evidentirala. Među prekršajima koje je imao - i brza vožnja!

Reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Pezo Moskaljov otkrila je koja je odluka Županijskoga suda.

"Sud kaže da će 23-godišnji vozač idućih mjesec dana u istražni zatvor. Odluka suda potvrđena je na Županijskom sudu u Velikoj Gorici. Oni su prihvatili prijedlog tužiteljstva da ga se pritvori", izvijestila je reporterka.

Obrana mladića najavila je žalbu.

"On ovdje nije odgovarao na pitanja sudaca, ali bio je vidno potresen, a sutkinja nam je otkrila da je čak u hodniku sudnice zaplakao", doznala je.

"Moram priznati da je činjenica da bi on mogao ponoviti ovo kazneno djelo. Činjenica da je ranije kažnjavan presudila je u odluci suda", rekla je novinarka.

"U nastavke istrage bit će ključna vještačenja, analiza svih onih snimki koje kruže društvenim mrežama, a bit će ključni i razgovori sa svjedocima tj. publikom koja se okupila na ovom autosusretu. Za preptopostaviti je da će policija kontrolirati neke od lokacija u samom gradu Zagrebu na kojima su se okupljali brzi i žestoki kako bi provjerila koliko su ozbiljno shvatili upozorenja i posljedice ove teške nesreće", poručila je za kraj.

Najteže ozlijeđeni u ovoj prometnoj nesreći nalazi se u bolnici na Rebru. Njegovo stanje je kritično ali stabilno. Pacijent koji je hospitaliziran u KBC Sestre Milosrdnice je dobro i očekuje se da će uskoro biti pušten kući. Dvije ozlijeđene koje su na liječenju u KB Dubrava također su stabilno.

Ova bolesnica koja ima lakše tjelesne ozljede ona će uskoro biti otpuštena dok bolesnicas težim ozljedama će ostati još na liječenju. A to je trauma svakako osim fizičke to je psihička trauma, ali to će s vremenom... Očekujemo da se obje oporave od svih ozljeda", rekao je kirurg KB Rebro Josip Baković.

