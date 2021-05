Pred petnaestak godina u Splitu je trebala biti snimana scena za horor film Omen 666 u produkciji američkog 20th Century Foxa. Bilo je planirano da se scene snimaju na lokalitetima na Manastirinama u Solinu i u staroj splitskoj jezgri. Snimanje scena za horor film podignuo je tada veliku prašinu, a sve je prekinuo požar.

Tvrtka iz Zagreba koja je 2005. godine radila za američke filmaše dobila je potrebna odobrenja i rješenja ta taj posao.

Mediji su tada javljali da je netko podmetnuo požar i zapalio postavljeni set u Manastirinama, piše Slobodna Dalmacija.

Prema riječima redatelja Johna Moorea iz 2006., set filma bio vandaliziran i spaljen. Premještanje seta produkciju je stajalo pola milijuna dolara, a snimanje je bilo stopirano na nekoliko mjeseci. Splitska policija utvrdila je da je požar podmetnut, no počinitelj nikad nije pronađen, piše Slobodna.

Blaženko Boban, župan splitsko-dalmatinski pohvalio se tijekom obilaska područja Salone ministrici turizma Nikolini Brnjac u neslužbenom razgovoru da je on inscenirao paljevinu. Uvjerio je tadašnjeg ministra kulture Božu Biškupića da povuče izdana odobrenja za snimanje, piše Slobodna.

Njegovo priznanje zabilježila je kamera, a videosnimku možete pogledati na ovom linku.

"Narod se digao na noge jer je vidio scenarij filma, a to je bio film 'Omen 666', Demien, sotona mala i tako dalje, i tako dalje... Da najgore bude, trebao je iz Dujmova groba onaj mali, evo ona (suradnica - op.a.) će me korigirati, izaći s crnom rukom, mali đavao. I mi to čujemo, i ja govorin Biškupiću, a on onakav je, je li, veli što ti je, treba para, što Bobane zafrkavaš, treba para... Oni su to plaćali u suhom zlatu, Amerikanci...", kazao je Boban.

Boban napravio drugi scenarij

Navodi kako se nisu mogli dogovoriti oko toga te je on napravio drugi scenarij.

"Ja se digao u četiri sata i otišao gore u Zagreb i čekam ga u 7 ujutro ispred ureda, je l', ne može me mimoići. Došao ja gore, a ovdje javljam ekipi da ću im poslati signal na mobitel kad sam kod njega i da me oni kao zovu i kažu da je zapaljena Salona. To sam ja inscenirao", rekao je Boban ponosno ministrici Brnjac.

Navodi i da je njegova suradnica sve znala, a na njezinu opasku da novinari sve snimaju i da bi mogli i drugi doznati što se dogodilo, dodaje i da je sve napravio upravo na njezinu inicijativu.

"Meni to nije problem jer ja imam 61 godinu, puno sam se u životu namorao i natrebao. Ja više ništa ne moram i ne trebam, nego govoriti samo istinu. I tako ja s njim (Biškupićen) pričam, nikako ga nagovoriti, a onda zvoni telefon. Kažem ja: 'Ministre zapalilo se izgleda sve...'. Kako bilo, on je dao nalog i oni su se pokupili i otišli odavdje, nisu snimali, nisu ništa. Eto...", zaključio je Boban priču anegdote kojom je zabavio ministricu.

Slobodna Dalmacija piše da je Bobana zatražila komentar ovog događaja, a on im je sve potvrdio u pisanom obliku.

"Bez obzira što snimanje takvih filmova donosi i znatnu financijsku korist, smatram da postoje neke stvari i situacije u životu koje se ne mogu mjeriti novcem. Smatram da sam ispravno postupio, te i dalje stojim pri tom stavu", napisao je Boban.