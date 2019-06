Kamere Nove TV prve su ušle u novi terminal Zračne luke Split, koji je površinom tri puta veći od dosadašnjeg, a otvara se za 15-ak dana.

Do otvaranja je dijeli samo jedan dokument Ministarstva graditeljstva. I dok to čekaju, zaposlenici mjesecima testiraju opremu kako bi prelazak u novu zgradu bio što bezbolniji.

Kako to sve izgleda, provjerio je reporter Dnevnika Nove TV Ivan Kaštelan.

Tehnički pregled i uporabna dozvola ono što su dijele Zračnu luku u Splitu od otvaranja novog modernog terminala. Najveća investicija u Dalmaciji, nakon Pelješkog mosta, prve putnike primit će već do kraja ovog mjeseca.

Pješački most dugačak 120 metara spaja novi terminal s velikim parkingom za automobile i autobuse. Suvremene sustave koji su ugrađeni u ovu zgradu, nemaju ni puno bogatije zračne luke.

Nova tehnologija na splitskom aerodromu putnicima omogućuje da u svojoj prtljazi zadrže elektroničke uređaje. Završno čišćenje je u tijeku. Zaposlenici već mjesecima testiraju novu opremu. Sortiranje prtljage u potpunosti je automatizirano. Time je automatski i smanjena mogućnost pogreške. Ostakljeni vidikovac spreman je za promatranje uzlijetanja i slijetanja aviona.

Pažnju plijeni velika drvena konstrukcija koja se proteže kroz cijelu aerodromsku zgradu. Tu će biti otvoren i restoran iz kojeg se istovremeno vidi pista i centar Splita.

Projekt je dovršen tri mjeseca prije roka. Gotovo cijela investicija, teška 450 milijuna kuna, financirana je iz vlastitih sredstava. Zahvaljujući tri puta većem kapacitetu, prizori gužve na starom terminalu očito idu u povijest.

Više od milijun putnika mjesečno

Direktor Zračne luke Split, Lukša Novak, bio je gost Dnevnika Nove TV.



Nakon što se otvori novi terminal, koliko će više putnika prolaziti kroz splitski aerodrom?

Terminal će imati tri puta veći broj četvornih metara nego što ima sada. Dakle, sa sadašnjih 14 tisuća četvornih metara idemo na blizu 50 tisuća.

Ta nova kvadratura i novi kvalitet omogućit će nam da, sa sadašnjih do 2000 putnika na sat, primimo više od 2500 putnika na sat. To nam osigurava dnevni promet do 40 tisuća putnika u jednom danu.

Na mjesečnoj razini, to je više od milijun putnika. Ovisno o tome kako će se širiti turistička sezona, ovaj terminal će za idućih 15-ak godina biti sasvim dovoljan.

Znači li veća zračna luka i produženje sezone?

Pa sigurno. Već sada, u ovom mjesecu, imat ćemo blizu 500 tisuća putnika.

Prošli mjesec smo imali 300 tisuća putnika. Već u četvrtom mjesecu ostvarujemo brojke koje smo prije pet godina ostvarivali u šestom ili sedmom mjesecu, u top sezoni.

Definitivno su poduzete mjere od strane Turističke zajednice i jedinice lokalne samouprave donijele rezultat i sezona se jednostavno širi. Mi već koncem trećeg mjeseca počinjemo sa sezonom i to traje sve do kraja jedanaestog mjeseca.

Split je u sezoni povezan i sa stotinjak gradova, nakon što se otvori terminal očekujete li i nove linije?

Sigurno. Svake godine mi dobijemo nekih novih pet ili šest linija i povezani smo sa stotinjak destinacija. To je nekih pedesetak država.

Očekujemo da će se taj trend nastaviti i u idućim godinama. Ovu godinu imamo već nekih osam posto rasta prometa. Do konca godine očekujemo 3,3 milijuna putnika.

To je, u usporedbi s prošlom godinom, dvjestotinjak tisuća putnika više.

