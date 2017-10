U ovotjednoj emisiji Provjereno istražuje slučaj djevojčice koja je naglo oboljela od autoimune bolesti. Njezina majka, koja je i sama po struci liječnica, sumnja da je bolest povezana s cjepivom, no unatoč svemu, i dalje smatra kako su prednosti cijepljenja veće od štete.

Početkom lipnja ove godine Alma Demirović, doktorica medicine i specijalistica patologije, primijetila je da je njezinoj djevojčici počela pojačano otpadati kosa. S kćeri je otišla kod dermatologa gdje joj je, priča, postavljena dijagnoza – alopecija areata. Djevojčici koja je do prije dvije godine imala bujnu, neukrotivu kosu, danas otpadaju i trepavice i obrve, čak i neki nokti. Alopecija, i to njezin najteži oblik, pretvorio je njihov život u bitku koju su prije svega morali staviti pod kontrolu, pa potom tražiti odgovore.



"Napravili smo jako široku obradu, puno vađenja krvi i neizvjesnosti jer ja tada nisam znala s kakvom se dijagnozom nosim. U razgovoru s ljudima saznali smo za jednog liječnika iz inozemstva koji je internist i sa suradnicima ima metodu kojom liječi cijeli niz autoimunih bolesti, pa smo mu se obratili", priča za Provjereno i dodaje kako je jedna od pretraga bila ona na nuspojave cjepiva, premda doktor tada nije ni bio svjestan da je djevojčica cijepljena.

"Nisam ni ja to imala na umu jer mi to iskreno nije ni palo na pamet kao uzrok. Vidjela sam da je cijepljena dva tjedna prije nego sam primijetila pojačano opadanje kose", kaže Alma koja se zatim obratila svim relevantnim institucijama i doktorima kako bi saznala što je njezino dijete dovelo do ovog stanja i je li autoimuna bolest djevojčice povezana s cjepivom na čijoj deklaraciji ovakvih nuspojava nije bilo.

Još dva slučaja u svijetu

Slučaj je prijavljen i Hrvatskoj agenciji za lijekove koja daje odobrenja za uvoz cjepiva. Iz nje tvrde da su primili prijavu i pokrenuli proceduru, no procjenu još nisu dovršili. Kažu i kako je ovo jedini slučaj koji su dosad imali s ovakvim posljedicama, a uvidom u svjetske podatke, redakciji Provjerenog javili su i kako u cijelom svijetu postoje još takva dva slučaja.



Unatoč cijeloj situaciji, Alma i dalje smatra da je korist od cijepljenja veća od štete, no ističe i da je glavni problem kod obaveznog cijepljenja, koje propisuje država, taj što u slučaju pojave nuspojava ne postoje oni koji bi preuzeli odgovornost i pružili podršku.



"Svatko će na kraju postupiti onako po svom uvjerenju. Uvijek će biti onih koji neće cijepiti svoju djecu, a ako ukinemo zakonsku obvezu, većina će opet cijepiti jer znaju da je korist veća od štete. Ali, jednom kad se dogodi, onda se nađete pred zidom jer nemate odgovornu osobu koja bi vam pomogla da se nosite s posljedicom toga", kaže Alma.



Iako su po prekršajnom zakonu za one koji ne prijave nuspojave na lijekove propisane kazne od 30 do 50 tisuća kuna, u HALMED-u kažu kako dosad nisu pokretali nikakve prijave. Upravo tu postoji odredba koju mnogi smatraju upitnom.



"Ostavljeno je samim liječnicima da procjene je li neka medicinska posljedica uistinu posljedica cjepiva ili je jednostavno redovit tijek bolesti", kaže dr. Darko Krnić iz HALMED-a.



