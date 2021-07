Predsjednik Republike Zoran Milanović obišao je proizvodne pogone tvrtke i izložbene prostore Varteksa i VarteksPRO koji proizvodi specijalnu vojnu odjeću.

Milanović će potom imao radni sastanak s Upravom Varteksa, a kasnije i s gradonačelnikom Varaždina Nevenom Bosiljem te županom Varaždinske županije Anđelkom Stričakom.

Poslije je rekao kako tekstilnoj industriji u Hrvatskoj treba pomoć. Odgovarao je na pitanje o stanju u HV-u.

"To su nažalost stvari koje se događaju, posebno u ovom pshiliškom turbolentnim vremenima. Vojnici su ljudi kao i svi drugi, imaju svoje probleme, svoje dugove. Znam dosta o tragedijama koje su se dogodile. I pričekat ću još malo prije nego što kažem svoj sud".

"Kauzalna povezanost slučajeva ne postoji", dodao je. Kaže kako je usporedba s općom populacijom koju je MORH dao dobra.

Ne želi komentirati kokain u vojsci.

"Pričekajmo još koji tjedan, da istraga završi. Ne mogu o tome govoriti", rekao je.

"To nije sramota. Sramota je kad netko počini ratni slučaj. To se nije dogodilo. Ovo je devijacija. Oni koji su to radili, odgovarat će", kaže Milanović.

Je droga u vojsci sigurnosni rizik?

"Na koga mislite? Na pripadnike specijalnih postrojbi? Nije zgodno. Problem je, ali nije opasnost. Radi se o problemima s kojima se sve vojske susreću. Vojnici nisu dječaci bečke škole. Oni vode težak život", dodaje.