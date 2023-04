Milanović je danas u Koprivnici komentirao nagađanja da je Planković jedan od kandidata za čelno mjesto u NATO-u.

Predsjednik Zoran Milanović u Koprivnici je nakon svečane sjednice povodom 30. obljetnice Koprivničko-križevačke županije komentirao aktualne događaje, između ostalog nagađanja da je Andrej Plenković jedan od kandidata za čelno mjesto NATO-a.

"On mora reći je li zainteresiran za posao u NATO-u. On pripada tom razredu sisavaca job seekers. Ali to znači da se ne smije nikome zamjeriti", kazao je Milanović i nastavio pričati o tome kako je premijer na pitanje o svom angažmanu u NATO-u dobacio da će moža Stoltenberga zamijeniti Milanović.

"Plenković koji ponavlja kao da ima Tourettov sindrom. Možda Stoltenberg ostane na dužnosti. Tko kod da dođe, radi će birokratski posao. Ali Plenković je tašt. I takvi poslovi mu se sviđaju. Ja to shvaćam, ali zašto nećeš reći 'da' ili 'n'. Ja sam svaki put na takva pitanja odgovaram. Pazi ti premijera koji bez humora govori. Humor je jako važan u životu. Humor je štanga za koji se držiš kroz život. Nemoguće ja da nekoga poput mene nominiraju za takvo mjesto. Da, ne, Nema prtljanja musavog. Jesi zainteresiran? Jesi čuo? D, ne. Da, pošteno. Ali treba znati izgubiti."

Na pitanje što misli o kupovinama Pavla Vujnovca, rekao je da ova zadnja lukrativni poslovni angažman, da je riječ o ogromnom novcu, no ne o novcu kojim bi upravljao državom, što se nikome ne smije dozvoliti.

"Posao, prava zaposlenika, profit i porez", naglasio je što ga zanima te dodao da ga je vidio samo jednom u životu. Govoreći o vezama s Rusima, spomenuo je Gordana Grlića Radmana.

"Ministar vanjskih poslova koji je 17. siječnja 2022., pet tjedana prije invazije otišao, živ čovjek, u Moskvu, tamo se grlio sa Lavrovom, i pozvao Putinu u Hrvatsku. 17. siječnja 2022.", ponovio je.

Dotakao se i Ivana Turudića, upitavši kako je s provincijskog suda došao na mjesto najvišeg suca u državi.

"Vojvoda od pleonazma", prozvao je njega i njegove presude.