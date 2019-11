Zorana Milanovića, SDP-ovog predsjedničkog kandidata, podupire još 12 stranaka. Na zagrebačkom skupu počela je druga faza njegove kampanje koja je krenula još sredinom tjedna objavom plakata i internetske stranice.

Predsjednički kandidat SDP-a Zoran Milanović održao je predizborni motivacijski skup u zagrebačkom klubu Tvornica pred članovima stranaka i simpatizerima.

Time je započela druga faza njegove kampanje. Na skupu je govorio samo Milanović, uz videoprezentaciju, a po okončanju skupa i nakon druženja s okupljenima, odmah sa svojim timom nastavlja kampanju na terenu. Otišli su u kajkavski kraj.

"S Vladom ću surađivati koliko je to moguće, to je moje čvrsto obećanje", rekao je Milanović, dodajući da svoje znanje, za koje kaže da je stjecajem okolnosti veliko, stavlja na raspolaganje hrvatskoj državi i naciji.

"Poziranje, paradiranje i naslikavanje od mene vidjeti nećete. Ali hoćete jasan stav", rekao je Milanović, aludirajući na česte susrete aktualne predsjednice s pripadnicima Hrvatske vojske.

"Moja ideologija je ideologija slabijih"

Istaknuo je da će se boriti za prava slabijih.

"Život treba štiti svim sredstvima, ali i prava žena koje odlučuju o svojoj sudbini. To su prava na koja nitko nije ponosan, teški odabiri koji stoje pred ljudima".

Dodao je da će biti gromki govornik "ovog svjetonazora i vjere" u ono što je postignuto i što se treba braniti građanskim nadzorom, što su okupljeni nagradili aplauzom.

"Zagovornik sam vrijednosti antifašizma. Znamo što to znači, to nije ideologija, to je otpor. Moja ideologija je ideologija slabijih, vjera da će sutra biti bolje. To su temelji EU-a u kojoj danas živimo", rekao je Milanović i dodao kako Hrvatskoj politici treba vjera, misija i poslanje.

Građani, pogotovo djeca, moraju imati pristup besplatnom školovanju i zdravstvu. Ne smije se dogoditi da netko mora razmišljati hoće li prodati kuću ili njivu ako slomi nogu. "Tako se živi u SAD-u, ne u Europi", istaknuo je Milanović.

"Govorili su da sam arogantan, a pored današnjih političara osjećam se stidljivo, kao bečka škola"

Kazao je kako su danas odnosi među ljudima kompliciraniji nego ikad, tehnologiju su iskoristili loši dečki, a uzor našim političarima su bahati državnici.

"Nije se događalo da dražavnici budu arogantni i bahati. I sam sam bio meta tih kritika, ali sad kad to gledam osjećam se stidljivo, kao bečka škola", rekao je Milanović i dodao kako su i psovke postale dio političkog diskursa, a protiv toga se moramo boriti.

Milanović je istaknuo da će se zalagati za ulazak Hrvatskih susjeda u Europsku uniju i za poboljšavanje odnosa sa Slovenijom koja je "Hrvatskoj prirodni saveznik".

"Nešto sam stariji, pomalo sijed, ali tu sam da se borim. Ali nisam umoran, imam želju i strast, nemam drugu domovinu, vjerovao sam u Hrvatsku. Ta vjera je čvrsta i nepokolebljiva", kazao je za kraj Milanović prije nego se uputio na teren, u kajkavski kraj.

Beljak: "Da je najbolji - nije, ali jedini može donijeti svjetlo"

Davor Bernardić, predsjednik SDP-a, novinarima je prije početka skupa rekao da je pobjeda Zorana Milanovića na predsjedničkim izborima važna za promjenu u Hrvatskoj. Dodao je i da je cijela stranačka struktura uključena u kampanju i da je uvjeren u Milanovićevu pobjedu.

Podršku su došli dati i Krešo Beljak, predsjednik HSS-a, Goran Aleksić, predsjednik stranke Snaga te Silvano Hrelja, predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika.

Beljak kaže da podržava Milanovića jer je najbolji od ponuđenih kandidata. "Da je najbolji - nije, da je idealan - nije, ali je Milanović u ovom trenutku jedini koji može donijeti svjetlo u ovu oblačnu Hrvatsku", rekao je Beljak.

Dodao je da se Milanović, ukoliko bude njega slušao, neće baviti datumima. "Ovo što se događa s praznicima, to je sramota nad sramotama", kaže Beljak.

Aleksić poručuje da će, ako narod na predsjedničkim izborima ne izabere Milanovića, to značiti da će na sljedećim parlamentarnim izborima pobijediti HDZ. Hrelja kaže da Hrvatskoj treba normalan predsjednik te da očekuje da će Milanović jako dobro razumjeti i zastupati umirovljenike i socijalno ugrožene građane.

Danas je službeni početak izborne kampanje, a Milanovićev stožer već je sredinom tjedna ušao u kampanju jumbo plakatima s provokativnim porukama i potpisom "Predsjednik s karakterom".

Osim toga kampanja predsjedničkog kandidata Zorana Milanovića, kojeg podupire 13 stranaka predvođenih SDP-om, u četvrtak je "podignula" teaser web-stranicu normalno.hr, putem koje će slati predizborne poruke, i time počinje drugu fazu kampanje u kojoj će slogan "Normalno" biti dio svih njegovih političkih poruka.

Milanovićevu predsjedničku kandidaturu za sada podupire 13 stranaka – SDP, HSS, GLAS, IDS, HSU, Demokrati, SNAGA, PGS, Reformisti, SU, Hrvatski laburisti, Međimurski demokratski savez i Zelena Pula, a nije isključeno da dobije potporu još koje stranke. (M.R./Hina)