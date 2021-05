Zoran Milanović danas je inicijativu zabrane rada nedjeljom nazvao predizbornom fintom, a premijer mu je odgovorio da se već i prije o tome razgovaralo.

"On (Milanović), dakle, očito nije pratio niti prošlogodišnju kampanju za izbore za Hrvatski sabor jer je to bila jedna od ključnih poruka našeg izbornog programa. Mi smo proteklih mjeseci vrlo temeljito radili na prijedlogu izmjene zakona o trgovini, proveli smo različite konzultacije i ankete. Većina hrvatskih građana je za to da se zabrani rad nedjeljom. Budući da je Hrvatska turistička zemlja bio bi dopušten rad tijekom 16 nedjelja u godini čime bi smo apsorbirali sve potrebe turističke sezone", izjavio je Plenković.

MIlanović mu je odgovorio na Facebooku, poručivši da je premijer potvrdio upravo ono što je on rekao.

"Tko kaže da se Plenković i ja ni u čemu ne slažemo. Danas smo se sasvim složili da priča o zabrani rada nedjeljom služi u izborne svrhe.

Ranije danas kazao sam kako je priča o neradnoj nedjelji nešto što se koristi pred svake izbore i čime se manipulira. To je samo finta, kazao sam.

Onda je Plenković kasnije danas rekao kako se o neradnoj nedjelji razgovaralo i lani pred izbore. Citiram Plenkovića: 'Što se tiče radne nedjelje, očito nije pratio ni prošlogodišnju kampanju za izbore za Sabor, to je bila jedna od ključnih poruka našeg programa'.

Neradna nedjelja bila je tema pred parlamentarne izbore, neradna nedjelja je tema pred lokalne izbore. I tako pred svake izbore... zar ne, Plenkoviću? Vidiš kako i mi divljaci znamo pratiti gradivo.