Predsjednik Zoran Milanović komentirao je u Sisku priopćenje DORH-a kojim je reagirao na kritike njihova rada tijekom istrage u aferi vjetroelektrane.

DORH je priopćenjem reagirao na izjave kojima kritizirao rad zbog curenja informacija u aferi vjetroelektrane u kojoj je uhićena Josipa Rimac. Člankom 6. Zakona o državnom odvjetništvu poručili su da je zabranjen svaki oblik utjecaja prema državnim odvjetnicima.

Taj je odgovor u Sisku komentirao predsjednik Zoran Milanović rekavši da on nije rekao ništa o DORH-u, već da je govorio o curenju informacija, ali da to nije bila kritika. ''DORH je napravio ono što bih i ja na njihovom mjestu kad se istraga raspadne. Ja sam komentirao zašto se istraga raspala u jednom trenutku'', rekao je i objasnio da mu se činilo, a smatra da nije jedini u tome, da se to dogodilo jer je istraga ''vodila do nekog interesantnijeg i onda je netko kompromitirao mjere''.

Rekao je da ne zna što je govorio Plenković i dodao da on nije davao naputke DORH-u. ''Ako to nisam radio kao premijer, neću ni sada. Ja nemam moć, ja samo mogu govoriti'', kazao je.

Dodao je da DORH sam mora reći na koga se odnosilo njihovo priopćenje. ''Ako su htjeli nekome uputiti poruku, trebaju jasno reći. Ne mogu ni oni tako pisati priopćenja. Na koga se odnosi? Na Batmana. Na Plenkovića se odnosi, mislim da ne treba razbijati glavu oko toga'', zaključio je predsjednik.

''ZDS treba biti kazneno djelo''

Kazao je da nije vidio odluku Visokog prekršajnog suda koji je odlučio da poklik ''Za dom spremni'' u pjesmi Bojna Čavoglave nije prekršaj te ju ne može komentirati.

"To je trebalo jasnije riješiti kaznenim zakonom, ali se za to naravno ne treba ići u zatvor, ali ja na to utjecaja neću imati. To treba biti kazneno djelo, koje treba kažnjavati uvjetnom kaznom ili opomenom, ali ovako prekršajne suce dovodimo u blesave situacije i to je za njih veliki teret", kazao je Milanović.

Ocijenio je da će "ovako biti izbezumljena hrvatska policija koja više stvarno neće znati što da radi. Članak 5. iz Zakona o javnom redu i miru je čudno pisan i trebalo bi ga mijenjati", smatra Milanović.