Zoran Milanović je u srijedu za izjavu predsjednice Grabar Kitarović u Izraelu da je BiH pod kontrolom "militantnog islama", što je ona demantirala, rekao da je kad se ide vani, posebno na Bliski istok, o takvim stvarima bolje manje govoriti, a smatra kako je informacija "iscurila iz okruženja izraelskog predsjednika."

"U stvari bi se oni (Izraelci) trebali ispričati Kolindi Grabar- Kitarović, a ona mora opreznije birati sugovornike i paziti što priča jer ovo nije razgovor off the record s braniteljima, kao što sam ja napravio to prije tri godine, rekao je SDP-ov kandidat za predsjednika države Zoran Milanović u srijedu u Čakovcu.

Smatra da ta izjava nije učinila veliku štetu, "iako je to već treći veliki nesporazum predsjednice s novinarima u vrlo kratkom vremenu". Ocijenio je kako je to "bilo vrlo nekorektno od domaćina koji nam je navodno strateški partner, iako smo ga takvima navodno mi proglasili, oni se sami nisu takvima proglasili."

"To se nikad ne događa"

Potpuno mu je nezamislivo da se nakon zatvorenog sastanka dvoje predsjednika takve stvari pojavljaju u novinama i kako je istaknuo, to se nikad ne događa.

"Ovo prvi put vidim, to je netko iz okruženja izraelskog predsjednika pustio novinaru, i kada su vidjeli da su napravili štetu i uvrijedili gosta probali su to malo popraviti, ali to tako ne ide" izjavio je Milanović.

"Drugi puta neka pazi gdje ide i s kime razgovara i neka ne proglašava svakoga strateškim partnerom, jer je te stvari pričala Irancima prije dvije godine u Teheranu. To ljudi vide, to je neozbiljno, to je neiskreno i ne vodi nikamo, ali glavni problem je da nam se ne navuče neka nevolja na glavu" poručio je Kolindi Grabar Kitarović. "Gurati se i biti strateški partner Izraelu, državi u ozbiljnim problemima, koju podržavam, ali ne podržavam politiku njihove Vlade jer nije politika kakvu provode članice EU", rekao je Milanović.

"Ne treba nam da nam se ovdje dogodi nered, da zapalimo neku šibicu s pretjeranom izjavom jer mi nismo zemlja koja se treba gurati u prve redove u ovakim stvarima" naglasio je. Dodao je da želi da Hrvatska bude u prvim redovima u nekim drugim stvarima, poput toga da budemo jedna od najnormalnijih državi na svijetu, da budemo toliko normalni da postanemo dosadni, a ovakve stvari nam ne trebaju.

Milanović o otkupu dionica Ini: "Dali su obećanje, a znali su da ga neće ispuniti"

U vezi s mogućim otkupom dionica Ine, ironično je rekao kako treba angažirati još pet, šest konzultanata " jer su to obećanja koja daješ da bi zavukao i prevario ljude."

"Dali su obećanje na koje ih nitko nije tjerao, a znali su da ga neće ispuniti. Realno rješenje je pritisnuti drugu stranu" rekao je i podsjetio kako se protiv nekih odgovornih ljudi iz kompanije vode procesi u Hrvatskoj, a oni nisu dostupni našem pravosuđu.

Ova kompletna vlast ima puno više razumijevanja za Orbana, koji je, kako je ocijenio, "sprdnja europske demokracije i koji ne cijeni Hrvatsku, nego nam se ruga." Mađarska je 90-tih bila jako dobar saveznik. Kao diplomant mogu reći da su nam bili pri ruci više od Nijemaca i Austrijanaca, a ovo danas nije to, to je nešto drugo, rekao je Milanović.

To je kompleks odnosa s Budimpeštom, jer način na koji su došli do 45 posto, a kasnije i više dionica Ine, pitam se koja stranka im je to dala? Sada ti žele oprati, ono što su zamazali prije 15 godina, ali neće se dogoditi ništa" izjavio Milanović.

Milanović je u Čakovcu posjetio kulturno-turističku manifestaciju Porcijunkulovo na koju dolazi dolazi već tri godine te je istaknuo kako je primjer manifestacije koja je izrasla ni iz čega," a za to su zaslužni ljudi s idejom." (Hina)