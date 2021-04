Usprkos pravomoćnim presudama, Zoran Mamić trenutačno se nalazi u Bosni i Hercegovini, a nitko nema odgovor na pitanje hoće li se vratiti u Hrvatsku izdržavati kaznu.

Zoran Mamić na posljednjim je konzultacijama kod brata Zdravka u Bosni i Hercegovini. Hoće li se vraćati, ne žele komentirati.

"U ovom trenutku za Mamića mlađeg nije bilo mogućnosti da Sud ga spriječi jer je dobio kaznu zatvora ispod pet godina", rekao je Miroslav Rožac, glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku.

U Hrvatskoj bi se trebao pojaviti sljedećeg ponedjeljka. Ako to ne učini, za njim će raspisati tjeralica.

"Ako prekrši zakon, neće biti u redu, ali za sada to uopće ne primjećujem", rekao je predsjednik Zoran Milanović.

No, mnogi su primijetili da je put od pravomoćne presude do izvršenja kazne u Hrvatskoj nekad predug. I premijer Andrej Plenković i ministar pravosuđa Ivan Malenica danas nisu davali komentare o ovoj temi. Ipak, posljednjih tjedana dali do znanja da takve situacije treba spriječiti.

"Sud u Osijeku do izvršnosti presude može izreći mjeru opreza", rekao je 25. ožujka Malenica.

"Sud koji je izricao tu kaznu je mogao i, po mom dubokom uvjerenju, trebao izreći mjeru zabrane napuštanja zemlje. Bez ikakve dileme", rekao je premijer 24. ožujka.

Međutim, dileme itekako ima ako pitate Vrhovni sud, ali i Županijski sud u Osijeku.

"U tijeku suđenja isti se uredno svakom pozivu na raspravu odazivao. Nisu bile okolnosti da je on napuštao RH i da se nije odazivao pozivima na rasprave tako da Sud nije imao elemente da mu odredi istražni zatvor zbog mogućnosti bijega", rekao je Rožac.

O spornosti zakonskog propisa koji regulira mjeru zabrane napuštanja države odlučivat ćeradna skupina koju bi trebalo osnovati Ministarstvo pravosuđa. Bavit će se pitanjima izmjena i dopuna novog Kaznenog zakona i svih procesnih pitanja koja bi se mogla pojaviti.

U čitavom slučaju pojavila se još jedna poteškoća. Presuda Damiru Vrbanoviću još nije ni uručena. Ukoliko ga uskoro ne pronađu, presuda ide na oglasnu ploču pa će se smatrati da mu je uručena, a onda će se moći odrediti i datum izdržavanja njegove kazne.

