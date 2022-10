Skupocjene torbice, cipele, putovanja - u kratkim crtama život na visokoj nozi, to bi bio opis onoga što sugar baby djevojke traže od svojih daddyja, odnosno imućnih tatica. No pokloni nisu besplatni.

U tajni svijet djevojaka i njihovih imućnih tatica ušao je i reporter Dnevnika Nove TV Tin Kovačić.

"On kaže - što ti sad treba? Neke čizme? Iako je meni uvijek najbolji novac, jer ti zahvati nisu jeftini. Grudi nisu jeftine. To, mogu reći, 30.000 kuna košta", opisuje jedna anonimna sugar baby.

Čovjek o kojem govori jedan je od njezinih "suggar daddy", odnosno "imućnih tatica" koji je obasipaju poklonima, luksuznim putovanjima.

"Sve se vrti oko seksa"

"Znam naravno, da se sve tu vrti oko seksa. To su sve muškarci od 35 do 50 godina. Većinom su oženjeni", ističe sugar baby.

Najekstremnije što su muškarci tražili bilo je, kaže sugar baby, vezanje za uzicu sa željom da ih se šeta po stanu kao psa.

Internetska stranica na kojoj se oglašava kao Sugar baby djevojkama nudi besplatan pristup, ali za muškarce druga priča. Već na drugom koraku prijave - moraju uplatiti članarinu od 2600 kuna za mjesec dana korištenja.

Kad platite, možete vidjeti pune profile djevojaka te ovisno o interesu odabrati grad iz kojeg je djevojka, njezinu boju kose, visinu, čak postoji i opcija obrazovanja. Poslat ćemo poruke na nekoliko profila.

Na odgovore ekipa emisije Poziv nije dugo čekala. Prva im se javila 21-godišnja plavuša.

Tek što su razmijenili brojeve - uslijedio je njezin poziv. Odmah nakon razgovora javlja se i druga djevojka - dogovaraju kavu na zagrebačkom trgu.

"Može 200 eura?"

Spoj je trajao kratko. Nakon rastanka stiže poruka s konkretnim odgovorom. "Hej. Promislila sam o logistici malo. Financijskoj. Možemo 200 eura? To je neki normalni početak valjda?", stoji u poruci.

Struka objašnjava, ovakvi odnosi postoje oduvijek.

"Djevojke su tu našle svoju računicu. One znaju što će uložiti i što će iz toga dobiti. Ljudi nekada ne vide da je to samo gluma, da je to samo odrađeni posao - nego negdje u sebi misle 'pa možda ona mene voli, možda ima nekih osjećaja prema meni'", pojašnjava Goran Arbanas iz Zavoda za forenzičku psihijatriju "Dr. Vlado Jukić".

Suvremena tehnologija, nedvojbeno je promijenila ljudske odnose. Tako putem stranice za druženje, koja se ujedno bavi i trgovinom, možete darivati djevojke i bez susreta. Kupiti joj parfeme, čizme, torbe, seksualne igračke. Psihijatri ističu, djevojke ne treba osuđivati.

"Moralna odgovornost je svakako na strani muškarca koji traži usluge.

Tako se možemo pitati što ti muškarci nisu dobili u svom braku u svojoj vezi ili nekom svom realnom životu već traže djevojke koje će popuniti tu prazninu", ističe Arbanas.

Djevojke mogu zaraditi najmanje 15.000 kuna na mjesec, ali i puno više. Ali sam novac, neće ispuniti dušu, kaže djevojka s početka. Iako ima dečka, ima i sugar daddyja.

"On je mojih godina, tako da on ništa o ovome ne zna...To je zapravo moja jedina veza s normalnim životom i to mi treba da ne zadubim skroz u taj svijet, da ne skrenem skroz s puta", priznaje.

Jer njoj je kristalno jasno kakav je put kojim ide. "Tu meni nema mjesta za ljubav. Niti ja tražim ljubav od njih. Niti oni traže ljubav od mene. Ja to shvaćam kao jedan… neću reći posao, ali kao jedan odnos iz koristi", zaključuje.

Vrijeme se promijenilo. Internet je zamijenio svodnike, mračne ulice zamijenili su luksuzni apartmani. No jedno je ostalo isto - seks. Glavni pokretač odnosa. Seks je i sredstvo i cilj.

Suradnja s Njemačkom

Dejan Dretar, voditelj Službe organiziranog kriminaliteta PNUSKOK-a je u Dnevniku Nove TV istaknuo neke od problema oko sugar babies i sugar daddy.

Internet je na neki način zamijenio svodnike. "Svi korisnici interneta su porasli, sve je dostupno i vidljivo. Pitanje je gdje su server i računi", pojašnjava Dretar.

"Prostitucija je u nekim zemljama u EU legalizirana. Online naručivanja su problem s kojim se policija mora uzeti u koštac. To su odnosi unutar četiri zida. Ako se sve odradi između njih neće to nitko prijaviti. Kada radimo istraživanje o prostituciji, radimo i istraživanje o prodaji ljudima. Imali smo istraživanje s Njemačkom. Mozak cijele operacije se radio u Njemačkoj", pojašnjava Dretar.

Statistika je, dodaje, konstanta. "Evidentirano je u zadnje tri godine osam muškaraca kao prostitutke", kazao je Dretar te dodaje da im se nije nikada obratila nijedna sugar baby.

U Njemačkoj je prostitucija legalizirana, ali ne u svim uvjetima. Bitno je da se registrira i plaća porez.

"Ove godine je evidentirano 15 djela - uglavnom su to žene koje su podvođene. Cijene usluga su različite", zaključio je Dretar.

