Značajan zaokret: Zagreb ipak odustao od jednog modela zbrinjavanja otpada, no ima još jedan problem

Nakon niza godina borbe nevladinih organizacija i inicijativa građana, Grad Zagreb napravio je značajan korak naprijed i dobar temelj za primjenu održivijih praksi gospodarenja otpadom, poručile su Zelena akcija i građanska inicijativa Maksimir za Zagreb.

"Jedna od najznačajnijih promjena u novom GUP-u jest isključenje opcija termičke obrade otpada, odnosno spaljivanja. Lokacije koje su dosad bile predviđene za tu svrhu uklonjene su iz plana, što ukazuje na veliki zaokret prema održivijim praksama gospodarenja otpadom", istaknuli su u zajedničkom priopćenju.

Naglašavaju da se uklanjanjem termičke obrade otpada Zagreb sada može fokusirati na razvoj kvalitetnog plana gospodarenja otpadom: "Kroz plan, izazov će biti implementirati dugoročna, održiva rješenja

koja će učinkovito rješavati problem otpada i primarno promicati zaštitu zdravlja ljudi i okoliša. Trebaju nam održiva lokalna rješenja koja maksimalno smanjuju otpad, ponovno ga koriste i recikliraju. Nereciklabilni ostatak treba iskoristiti u industriji i građevinarstvu, a krajnji minimum neutralizirati za sigurno odlaganje."

Pročitajte i ovo Mučenje životinja Kraj nakaradnim zabavama: Inspekcija zabranila štraparijadu!



"Izmjene GUP-a po pitanju gospodarenja otpadom važan su korak naprijed. Za uklanjanje spaljivanja borimo se dugi niz godina i drago nam je što je to napokon uvaženo. Zagreb sada ima priliku odabrati bolja rješenja temeljena na provedbi strategije zero waste (nula otpada), kako su to nedavno napravili i veliki europski gradovi poput Barcelone i Münchena. No dio takve strategije nikako nije priprema i slanje otpada na spaljivanje u druge sredine, bilo u spalionice ili u cementare, kako se počelo planirati u studiji za CGO Zagreb. Nastavljamo s pritiskom i pozivamo Grad da promijeni studiju i primijeni održiva lokalna rješenja bazirana na uspješnim europskim zero waste praksama", poručio je Marko Košak iz Zelene akcije.

Pročitajte i ovo Policija objavila upute Dijete u Primoštenu vozilo električni romobil bez kacige: Teško je ozlijeđeno

"Izuzimanjem termičke obrade otpada iz plana naglašava se usmjerenost ka održivom razvoju i uspostavljanju temeljitog i učinkovitog sustava gospodarenja otpadom koji će dugoročno služiti interesima svih građana Zagreba. Spalionica u sklopu bolničkog kompleksa na Rebru nije ni dosad bila u skladu s GUP-om, već je proizvod protupravne potvrde o usklađenosti s GUP-om. S obzirom na kompletno izuzimanje termičke obrade otpada iz novog GUP-a, ne može ni biti dijelom razvoja ovog grada", istaknula je Maris Špero iz Građanske inicijative Maksimir za Zagreb.

Vjeruje da Zagreb treba ostati posvećen nastavku suradničkog pristupa, osiguravajući da se buduće strategije urbanističkog planiranja i gospodarenja otpadom razvijaju uz aktivno sudjelovanje zajednice i stručnjaka: "Cilj ovakvog GUP-a je postaviti primjer kako urbanističko planiranje može biti inkluzivno i usmjereno na budućnost, s prioritetima za dobrobit stanovnika i okoliša."