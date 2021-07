Dobitnik nagradnog natječaja „Pogodi najveći koeficijent“ danas je na zagrebačkom Jankomiru, preuzeo glavni dobitak, automobil Toyota C-HR Hybrid. Vidno uzbuđen, gospodin Zlatko iz Zlatara stigao je na primopredaju u pratnji obitelji i prijatelja.

Podsjetimo da je nagradni natječaj trajao u razdoblju od 7.6.2021. do 11.7.2021. tijekom kojeg su se igrači registrirani na stranicama Hrvatske Lutrije mogli međusobno natjecati tko će tijekom održavanja natjecanja ostvariti dobitnu e-potvrdu sa najvećim ukupnim koeficijentom po istoj, neovisno o broju odigranih događaja i iznosu uplate.



Gospodin Zlatko je u tome bio najuspješniji te je uz uplatu od 5 kuna osvojio glavni dobitak vozilo Toyota, značajan novčani iznos kao i mobilni uređaj Samsung S20.



Rado je podijelio s nama svoje oduševljenje osvojenim dobicima. Taj simpatični 37 godišnjak igra svakodnevno, kako sam kaže „iznos jedne kave“ i igra je za njega zabava, nešto što ga veseli i opušta, pravi „gušt“ kako kaže. Osim sportskog klađenja, zaigra i Eurojackpot ali samo kad su u pitanju veće premije. Taktiku igre mijenja, prilagođava, igra najviše na internetu i vjeran je igrač Hrvatske Lutrije gdje mu je kako sam kaže „na stranici sve posloženo“.



„Mogu vam reći da je uzbuđenje bilo na vrhuncu u trenutku kad sam na internetu provjerio da sam upravo ja dobitnik vozila. Bila je to neprospavana noć u kojoj sam pregledavao performanse vozila i zamišljao upravo današnji dan kad ću sjeti u njega. Ujutro sam svoju sreću podijelio s najbližima, isprva mi nisu vjerovali, mislili su da se šalim.“ – rekao je kroz smijeh veseli igrač koji kaže da će i dalje nastaviti s igrom. „Ovaj dobitak me neće promijeniti, novčani dobitak ću uložiti u uređenje kuće a ostati će nešto i za godišnji odmor. Uvijek sam vjerovao u mogućnost osvajanja, iako nikad nisam očekivao dobitak automobila.“

Bilo nam je teško rastati se od ovog skromnog Zagorca, no kako je i sam naveo, moguće je kako ćemo se opet sresti: „Treba vjerovati i igrati, ali umjereno. Ovo je prvenstveno zabava koja može donijeti dobitak, a ja sam primjer da se upornost uvijek isplati.“