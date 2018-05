Predsjednik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić u srijedu je na konferenciji za novinare zatražio odlazak cijele Vlade na čelu s Andrejem Plenkovićem koji je, kako kaže, "blagoslivljao sve procese u Agrokoru", i raspisivanje izbora.

"Plenković je sve znao i zato mora odgovarati, a mi želimo da Hrvatska ide na izbore jer je to jedino pošteno u ovom trenutku kako bi hrvatski građani ponovno dobili povjerenje u politiku", rekao je Sinčić.

Podigli smo kaznenu prijavu protiv osoba uključenih u ovaj skandal bez presedana "najkorumpiranije Vlade u hrvatskoj povijesti", kazao je i ustvrdio da je "Martina Dalić s predumišljajem organizirala skupinu ljudi i omogućila im u krčmarskim pogodbama da dobiju povlaštene poslove".

"Plenković je za sve to znao i zato tražimo odlazak cijele Vlade. On je odgovoran jer je upravo on blagoslivljao sve ovo, on je dao čovjeku koji je pisao lex Agrokor da bude povjerenik i da ostali koji su pisali zakon dobiju poslove u Agrokoru", poručio je Sinčić.

"Ostavka nije dovoljna"

"Dobro je da je Martina Dalić dala ostavku jer je to dizanje demokratskih standarda u Hrvatskoj, ali to nije dovoljno. Ovaj korumpirani Sabor i ovu Frankenstein koaliciju sklopljenu od svih i svakavih stranaka, koje nemaju nikakav interes nego da primaju plaću još dvije i pol godine, koja je određena optužnicama i suđenjima protiv Bandića, Glavaša, Sauche i drugih koji su imali bliskih susreta s DORH-om, treba raspustiti i resetirati politiku ponovnim izborom zastupnika u Sabor. Pozivam premijera Plenkovića da prihvati odgovornost do kraja i da idemo na nove izbore", apelirao je čelnik Živog zida.

Ocijenio je da "ili Plenković nije ništa naučio o demokraciji u svojoj diplomatsko-europskoj karijeri ili ne kontrolira svoju stranku, nego ona kontrolira njega".

"Sve ono s dna, tamno, crno što smo gledali iz vremena Ive Sanadera, pa i prije, sve ono čime se sada bave USKOK, DORH i hrvatski sudovi, sve to kontrolira njega i govori mu što će raditi", smatra Sinčić.

"Zagrizli smo za ovo i nećemo pustiti"

Sinčić je izvijestio da su danas, 48 sati nakon što su podigli kaznenu prijavu, posjetili DORH da vide što su po njoj učinili te najavio da će svakih nekoliko dana ići u DORH provjeravati, vršiti građanski pritisak i pitati što se radi jer je to "njihovo zakonsko pravo".

"Zagrizli smo za ovo i nećemo pustiti, kao što smo i za mnoge druge stvari zagrizli jer hoćemo da se poštuju zakoni i da u Hrvatskoj zaživi pravna država, što do sada još nismo imali", poručio je Sinčić.

Od nadležnih institucija Sinčić je zatražio i da se ispita Plenkovićeva imovina prije i nakon afere u Agrokoru. (Hina)