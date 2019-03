Živi zid podnosi kaznenu prijavu protiv Tomislava Debeljaka i uprave Brodosplita, ali i protiv premijera Plenkovića, bivših premijera Oreškovića i Milanovića te protiv Ivana Vrdoljaka. Prijavljuju ih zbog, kako kažu, niza kaznenih djela počinjenih tijekom restrukturiranja i privatizacije brodogradilišta od subvencijskih prijevara, trgovanja utjecajem, zlouporabe položaja i ovlasti do zločinačkog udruživanja. Debeljak, tvrde, nije ispunio uvjete iz ugovora kojim je preuzeo Brodosplit, izvlačio je novac putem off shore kompanija, a sada bi sve to, boje se, mogao ponoviti i s Uljanikom.

"Na temelju svega onog što sam rekao Republika Hrvatska ima pravo tražiti poništenje tih ugovora, ima pravo tražiti povratak na stanje 2012.godine, ima pravo tražiti povrat tog novca koji je tamo dan u Brodosplit", rekao je Ivan Vilibor Sinčić, predsjednik Živog zida.



"Mi se danas nalazimo u strašnoj situaciji gdje svjedočimo tome da je Hrvatska država, hrvatski porezni obveznici među koje svi spadamo, dala brodogradilištima desetine milijardi kuna, a danas nijedno brodogradiliste u RH nije sposobno napraviti brod, odnosno nije ga sposobno napraviti bez izrazito visokih gubitaka", rekao je Branimir Bunjac, saborski zastupnik Živog zida.

