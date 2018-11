Čelnici Živog zida na konferenciji za novinare objasnili su zašto je Branimir Bunjac najprije podnio ostavku na dužnost zastupnika u Saboru, pa je onda povukao te zbog čega ne želi vratiti dokument ostavke Mandatno-imunitetnom povjerenstvu.

Branimir Bunjac nije htio odgovarati na ranija pitanja novinara već je, kako je ranije najavio, sve objasnio na konferenciji za novinare. No, prvi je riječ uzeo šef Živog zida Ivan Vilibor Sinčić.

Poručio je kako je Živi zid konferenciju za novinare sazvao kako bi srušio HDZ-ove konstrukcije i laži koje, kako je rekao, oni šire Saborom te je pojasnio o čemu se radi.

"Istina je jednostavna i kolega Bunjac je htio postupiti časno i zamijeniti se prema ranijem dogovoru s Vladimirom Palfi, pa je s toga urudžbirao dokument, ali sam ja kao predsjednik odlučio da zamjene neće biti", rekao je Sinčić.

"Kolega Bunjac sjajno odrađuje posao u Saboru, znamo da je jedan od najjaktivnijih zastupnika, kolegica Palfir radi svoj posao, tako da do daljnjih zamjena neće biti", dodao je Sinčić.

Sam Bunjac samo je ponovio riječi šefa Živog zida.

"Prema usmenom dogovoru kojeg smo imali kolegica Palfi i ja, mi smo se trebali zamijeniti na polovici mandata. Polovica mandata bila je 14.10. To nije ništa čudno. 30-ak zamjena u Saboru su zamjene. I u tom smislu, ne poznavajući proceduru, kako se to radi, ja sam urudžbirao ostavku u Saboru, u ponedjeljak u 14 sati, no intervencijom predsjednika stranke, ipak je zaključeno da se ta zamjena treba odgoditi do daljnjega.

Predsjednik stranke je odlučio da do te zamjene neće doći pa sam otišao u povjerenstvo i povukao zamjenu. Ostavku je tada već bio potpisao predsjednik Sabora, no iz MiP-a su mi vratili papire i rekli da onda ništa od toga i da sve ostaje kako je. Međutim, onda drugi dan, oni dolaze, vjerojatno zbog HDZ-ove intervencije i kažu da moram napisati izjavu zašto sam to povukao. Zatim ponovo, dolaze, pa traže da vratim Jandrokovićev spis. Pa su onda došli i tražili me da im dam papir ostavke", pojasnio je Bunjac.

"Tu cijelu stvar je HDZ nastojao politizirati i pokušao prikazati kao tektonski poremećaj u Živom zidu. Ostavku su meni vratili, a sada tvrde da sam ja ostavku otuđio. Nisu mi taj papir posudili, već vratili. U MiP-u se zapravo ne zna tko pije tko plaća", rekao je Bunjac.

Napominje kako se institucije opet koriste za politizaciju te da se plete afera koje zapravo nema. "Jedna tehnička stvar se iskoristila da se oko toga isplete priča, da se isplete jedna afera koje nema. Ja i dalje ostajem u Saboru, dok gospođa Palfi ne odluči aktivirati mandat. Zahvaljujem Živom zidu što su odlučili da ostanem, ja to shvaćam kao kompliment. Hvala i HDZ-u koji očito pokazuje da im je jako stalo da ratuje protiv Živog zida, a to znači da nas shvaćaju jako ozbiljno", zaključio je Bunjac.

Vladimira Palfi napomenula je kako nije spremna preuzeti svoj mandat, te da ne bi mogla obavljati posao saborske zastupnice kvalitetno kao Bunjac. "Možda je Brane mislio da je meni neugodno tražiti svoj mandat. Htio mi je pružiti priliku da uzmem taj mandat, pretpostavljam", napominje.

Bunjac je rekao da su napravili proceduralnu pogrešku jer nikada to nisu prije radili. "Odgovornost je na MiP-u, koji nas je trebao uputiti da Palfi treba aktivirati mandat, a ne ja, jer proceduru pokreće Palfi. Da smo i htjeli zamjeniti mandat, postupak bi morali ponoviti", tvrdi.

Rekao je da će vratiti spis, odnosno papir s ostavkom i da nema nikakve priče da je nešto skrivao. Tvrdi kako se radi o nesporazumu.

Bunjac je, podsjećamo, u ponedjeljak podnio ostavku na dužnost zastupnika u Saboru, da bi je potom povukao. Problem je nastao s dokumentom njegove ostavke koju je zatražio kako bi mogao lakše sastaviti izjavu o njenom povlačenju, no nikad je više nije vratio saborskim službenicima.

Zbog toga ga je prozvao i predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Žarko Tušek, rekavši da će se smatrati da je "taj dokument oteo" ukoliko ga ne vrati.