Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić izdao je priopćenje u kojem se brani usred nekretninske afere u kojoj se posljednjih dana otkriva sve više zapanjujućih detalja.

Osim što se obitelj besplatno koristi državnom kućom, otkrilo se da Žinić koristi i državni stan u Zagrebu, a obitelj ima kuće i u svom vlasništvu.

Izdao je priopćenje koje prenosimo u cijelosti.

"Kao dragovoljac i časnik Hrvatske vojske sudjelovao sam u obrani i oslobađanju Gline i Banovine, a kasnije i obnovi ratom porušenog kraja.

Niti u kuću, a niti u stan nisam ušao nelegalno, nego sam ih dobio na korištenje sukladno svim propisima i zakonima.

Niti jednu nekretninu nisam koristio paralelno, niti besplatno. Uredno sam plaćao sve što je bilo propisano, od najma do plaćanja svih režija, o čemu posjedujem svu potrebnu dokumentaciju.

Ovaj medijski linč koji se provodi iznošenjem čitavim nizom neistina, krivih interpretacija i komentara, kao i u slučaju obnove u ratu porušenih obiteljskih kuća, za mene predstavlja grub nasrtaj na mene kao osobu i moju obitelj.

Ti napadi i konstrukcije odvraćaju pažnju od najvažnijeg pitanja u našoj županiji, a to je sanacija posljedica potresa i zbrinjavanje ljudi koji su ostali bez svojih domova. Svoje sugrađane i svoju obitelj želim poštedjeti ove hajke i zato ću dobro razmisliti hoću li se kandidirati za župana. Sve one koji me optužuju pozivam da dokažu protuzakonite radnje, kojih, ponovit ću to jasno i glasno, nije bilo!